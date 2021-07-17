Девочка делала селфи у клетки: Львица напала на ребёнка на базе отдыха на Кубани

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Ужасной трагедией чуть не закончился семейный отдых на базе отдыха в Краснодарском крае. 13-летняя девочка из подмосковного Серпухова приехала на Кубань в гости к бабушке.

Только отдыхать дома девочка не хотела, а выходить на улицу не советовали сотрудники МЧС. На Кубани установилась аномальная жара. Только в тени воздух прогрелся до плюс 40, на солнце – до плюс 50-55.

Чтобы не скучать дома, семья собрала вещи и укатила на базу отдыха в соседнем Успенском районе. Удобные номера, искусственное озеро и даже собственный зоопарк – все это обещали посетителям комплекса.

Туда же первым делом отправилась девочка. Она подошла спиной к клетке со львами, но сделать селфи не успели. На нее напало животное.

- Мне показалось, что она даже руку засунула в клетку. Ну или подошла очень близко к клетке, – говорит Ольга, которая отдыхала на базе с семьей. – Ну львица и цапнула девочку.

По словам очевидцев, никаких ограждений рядом с клеткой просто не было. Поэтому девочка смогла близко подойти к животному.

- Ребенок получил поверхностные рваные раны правого предплечья и кисти, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас девочка находится в детской больнице Армавира. По словам медиков, По словам медиков, жизни ребенка ничего не угрожает. Полицейские уже начали проверку по факту нападения львицы на девочку.

- Недавно были на этой базе. Мы с ребенком мимо проходили, и львица буквально бросалась на него. Хорошо, что шли далеко. Такое ощущение, что они не кормили его – говорит Марина.

«КП» – Кубань» пыталась связаться с руководством базы отдыха, но никто не ответил на телефонные звонки. Тем временем прокуратура Краснодарского края выяснила, что дикие животные содержались на базе отдыха незаконно.

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