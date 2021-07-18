Экстремальное пекло: Краснодарский край накроет сорокаградусная жара с 19 июля

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Вот уже две недели в Краснодарском крае стоит дикая жара, и с каждым днем становится только жарче. С 19 июля температура воздуха поднимется выше сорока градусов тепла. По всему побережью объявлено экстренное предупреждение и повышенная пожароопасность. Ни ветра – ни дождя регион не увидит как минимум еще неделю.

- В Краснодарском крае 19 июля ожидается новый температурный рекорд. Столбики термометра поднимутся до 40 градусов, - сообщили «КП»-Кубань» в Краснодарском краевом гидрометеорологическом центре.

При этом порывы ветра достигнут четырех метров в секунду. Такой зной будет в регионе вплоть до 22 числа. В четверг синоптики прогнозируют небольшой похолодание и дождь, который будет идти в большинстве районов пару суток. Затем Кубань снова накроет дикая сорокаградусная жара.

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