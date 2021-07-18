«Хочешь, я убью соседей»: В Краснодаре в мужчину выстрелили из-за просьбы не шуметь по ночам

А перед этим случилась массовая драка. Фото: "Типичный Краснодар"

Выходные в Краснодаре всегда богаты на бытовые происшествия. Так, в ночь на 18 июля сосед выстрелил в мужчину во дворе дома на улице Командорской 9. Пострадавший стал жаловаться, что компания мужчин ведет себя слишком шумно в столь поздний час. Такие замечания показались друзьям оскорбительными, завязалась ссора, а затем и драка.

Но только этим все не закончилось. Один из «оскорбленных» внезапно выстрелил из травматического пистолета. Попал точно в своего обидчика.

- Сейчас мы проводим по данному факту проверку. С места ЧП изъяли три гильзы. Стрелка задержали и доставили для выяснения обстоятельств в отдел, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе полиции Краснодара.

Пострадавший получил несколько травм, однако от госпитализации отказался.

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Дом, в котором живет 61-летний Вартан Кочьян, огородили сигнальной лентой. Возле забора стоит машина гаишников и несколько инспекторов – они никого не пускают даже близко. Зато на местном рынке, который буквально в нескольких метрах от дома – полно народу и все только и говорят как о стрельбе, которую устроил Вартан Кочьян (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ).