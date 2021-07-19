Боролся до последнего: На Кубани на глазах очевидцев зарезали многодетного отца

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Драка, жертвой которой оказался многодетный отец, началась с обычной ссоры. 17 июля в одном из кафе города Гулькевичи повздорили двое мужчин. Градус алкоголя разогнал адреналин, и оба вышли выяснять отношения на улицу. Драка посетителей попала в объективы камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчины сначала стали «бодаться» на парковке возле черной иномарки. Затем они стали активно махать руками. А один из них и вовсе достал нож и стал беспощадно вонзать в оппонента. Истекающий кровью мужчина технично отбивался и боролся до последнего. Даже с многочисленными ранениями он смог зайти в кафе и попросить сотрудников вызвать скорую. Но помощи медиков пострадавший, к сожалению, не дождался – скончался в приемном покое от кровопотери.

Примечательно, что за действом наблюдали очевидцы, но разнять отдыхающих посетителей никто так и не решился. Возбуждено уголовное дело.

- 41-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения ножом нанес более 10 ударов по телу 46-летнего оппонента, после чего ушел. В настоящее время мужчина заключен под стражу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Расследование продолжается, выясняются обстоятельства случившегося. Как сообщили местные жители, погибшего мужчину похоронили, без отца остались малолетние дети.

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