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Происшествия19 июля 2021 11:08

Боролся до последнего: На Кубани на глазах очевидцев зарезали многодетного отца

Смертельная драка с холодным оружием попала в объектив камеры видеонаблюдения
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Скриншот с видео

Скриншот с видео

Драка, жертвой которой оказался многодетный отец, началась с обычной ссоры. 17 июля в одном из кафе города Гулькевичи повздорили двое мужчин. Градус алкоголя разогнал адреналин, и оба вышли выяснять отношения на улицу. Драка посетителей попала в объективы камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчины сначала стали «бодаться» на парковке возле черной иномарки. Затем они стали активно махать руками. А один из них и вовсе достал нож и стал беспощадно вонзать в оппонента. Истекающий кровью мужчина технично отбивался и боролся до последнего. Даже с многочисленными ранениями он смог зайти в кафе и попросить сотрудников вызвать скорую. Но помощи медиков пострадавший, к сожалению, не дождался – скончался в приемном покое от кровопотери.

Примечательно, что за действом наблюдали очевидцы, но разнять отдыхающих посетителей никто так и не решился. Возбуждено уголовное дело.

- 41-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения ножом нанес более 10 ударов по телу 46-летнего оппонента, после чего ушел. В настоящее время мужчина заключен под стражу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Расследование продолжается, выясняются обстоятельства случившегося. Как сообщили местные жители, погибшего мужчину похоронили, без отца остались малолетние дети.

Многодетного отца зарезали, когда он дал отпор нападавшему. Видео: "ЧП Краснодар"

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