Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 июля 2021 15:01

Вениамин Кондратьев приостановил проект «7 улиц» в Краснодаре

Губернатор Кубани счел, что революционную перестройку центра столицы региона не продумали до конца
Евгения ОСТРАЯЕвгения ОСТРАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Так должна была выглядеть по проекту улица Чапаева

Так должна была выглядеть по проекту улица Чапаева

Глава региона Вениамин Кондратьев приостановил проект "Семь улиц" в Краснодаре. Он существенно ограничивал автомобильное движение в центре города, делая большинство улиц пешеходными. Однако губернатор посчитал, что мнения горожан на этот счет никто не спросил и предложил высказывать их на его странице в соцсетях.

- Уже многое сделано для сохранения исторического центра города: принят генплан, защитили от хаотичной застройки 113 кварталов исторического поселения. Все эти решения были приняты исключительно после согласования с жителями и общественниками. Это надо делать и дальше, - заявил Вениамин Кондратьев во время заседания градостроительного совета.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Кроме того, глава региона считает, что прежде чем ограничивать автомобильное движение, в историческом центре Краснодара нужно создать многоуровневые парковки. У автомобилистов должна быть альтернатива.

Многие хотят, чтобы улица была полностью пешеходной и соответствовала своему историческому облику в этой части. Фото: krd.ru

Многие хотят, чтобы улица была полностью пешеходной и соответствовала своему историческому облику в этой части. Фото: krd.ru

- Прогуливаясь по Краснодару, людям нужно будет на что-то смотреть. Здесь должны быть какие-то объекты показа, - высказал свое мнение губернатор.

Напомним, проект "Семь улиц" появился еще в 2020 году. Согласно концепции, несколько улиц в сердце Краснодара решено было сделать более удобными. Речь идет о: Пашковской, Карасунской, Чапаева, Рашпилевской, Красноармейской, Красной и Коммунаров. Акцент, правда, делают на пешеходов и велосипедистов, а не на владельцев авто. В планах - сузить проезжую часть и расширить при этом тротуары. А еще обустроить велодорожки - как раз за счет освободившейся части дороги. Реализовать проект начали в этом году с улицы Чапаева. Однако первые же ограничения передвижений вызвали недовольства горожан. Здесь начали скапливаться гигантские пробки.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ