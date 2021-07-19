Вениамин Кондратьев приостановил проект «7 улиц» в Краснодаре

Так должна была выглядеть по проекту улица Чапаева

Глава региона Вениамин Кондратьев приостановил проект "Семь улиц" в Краснодаре. Он существенно ограничивал автомобильное движение в центре города, делая большинство улиц пешеходными. Однако губернатор посчитал, что мнения горожан на этот счет никто не спросил и предложил высказывать их на его странице в соцсетях.

- Уже многое сделано для сохранения исторического центра города: принят генплан, защитили от хаотичной застройки 113 кварталов исторического поселения. Все эти решения были приняты исключительно после согласования с жителями и общественниками. Это надо делать и дальше, - заявил Вениамин Кондратьев во время заседания градостроительного совета.

Фото: krd.ru

Кроме того, глава региона считает, что прежде чем ограничивать автомобильное движение, в историческом центре Краснодара нужно создать многоуровневые парковки. У автомобилистов должна быть альтернатива.

Многие хотят, чтобы улица была полностью пешеходной и соответствовала своему историческому облику в этой части. Фото: krd.ru

- Прогуливаясь по Краснодару, людям нужно будет на что-то смотреть. Здесь должны быть какие-то объекты показа, - высказал свое мнение губернатор.

Напомним, проект "Семь улиц" появился еще в 2020 году. Согласно концепции, несколько улиц в сердце Краснодара решено было сделать более удобными. Речь идет о: Пашковской, Карасунской, Чапаева, Рашпилевской, Красноармейской, Красной и Коммунаров. Акцент, правда, делают на пешеходов и велосипедистов, а не на владельцев авто. В планах - сузить проезжую часть и расширить при этом тротуары. А еще обустроить велодорожки - как раз за счет освободившейся части дороги. Реализовать проект начали в этом году с улицы Чапаева. Однако первые же ограничения передвижений вызвали недовольства горожан. Здесь начали скапливаться гигантские пробки.