Эффект тропиков: синоптики рассказали, когда на смену жаре в Краснодаре придет похолодание

Уже 22 июля Краснодарский край накроют дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

От изматывающей жары на Кубани устали все. Зноя не выдерживают электроподстанции, из-за чего по вечерам люди остаются без света, а значит без возможности охладиться. Пекло стоит такое, что даже ночью отметки ниже 26 градусов не опускаются. Погода достигла категории «опасного явления», о чем постоянно напоминают спасатели. Накануне регион побил сразу три температурных рекордов.

К счастью, ждать спасительных дождей осталось недолго. Начиная со среды, 21 июля, погода начнет меняться. А в четверг, 22-го числа, на регион обрушатся ливни, из-за чего отметки на столбиках термометров рухнут вниз.

- Связано это с затоком воздушных масс более прохладных, нежели сейчас. Идут они к нам с запада, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Александр Колесник. - То есть отметки опустятся на 8-10 градусов.

Конечно, сорокаградусного зноя уже не будет, правда, намного легче жителям Кубани и туристам не станет.

Синоптики говорят, что дожди не принесут серьезного похолодания. Температура воздуха останется высокой - в пределах 28-30 градусов. Так что от дождей получится только эффект тропиков - будет душно и влажно.

А в это время Черное море сейчас как парное молоко — 26-27 градусов. На Азовском побережье вода +30, тем не менее на пляжах настоящий ажиотаж, яблоку буквально негде упасть.

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