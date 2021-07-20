В Сочи открыли новый пункт вакцинации в цирке и на рынке

Здание сочинского цирка

С 1 июля на Кубани появились новые правила для туристов. Все отдыхающие должны быть не только с отрицательными ПЦР-тестами, но и прививкой от коронавируса (правила не распространяются на детей до 14 лет). Однако ближе к середине лета власти края сделали небольшую поправку. Теперь приехать на Черное море вы все же сможете без вакцины, но только если добровольно сделаете укол в течение трех дней после.

Такие ограничения увеличили и без того большие очереди в пункты вакцинации. Теперь жителям и гостям Краснодарского края приходится стоять в многочасовых очередях за дозой прививки. Поэтому было принято решение увеличить количество пунктов вакцинации. В Сочи их станет на три больше. Новые пункты открыли в цирке, на рынке и в санатории.

- При таких высоких темпах прививочной кампании на курорте появилась срочная необходимость увеличить пункты вакцинации. Мы решили открыть медицинский кабинет в самом здании сочинского цирка. Там установлено все необходимое оборудование для хранения препарата. Сейчас пункт уже готовится к открытию, - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Кроме того, сейчас расширяют и площадь пункта вакцинации в ТЦ «МореМолл». Там сделали две комнаты для людей, которые прививаются первым и вторым компонентом вакцины. Также еще одно здания для прививок открыли на Морском вокзале.

Все следующие пункты будут открывать в местах с большей проходимостью людей – на рынке, в санаториях и отелях.

- Мы планируем закрепить за каждой гостиницей или санаторием небольшой прививочный пункт, чтобы все могли удобно и быстро поставить вакцину. Кроме того, в проработке организованная доставка групп туристов к другим пунктам вакцинации, - сказал глава города.

Сейчас в Сочи работают тридцать пунктов вакцинации. В каждом из них ежедневно ставят прививку по три тысячи человек.

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