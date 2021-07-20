После африканской жары - потоп: в Краснодарском крае прогнозируют ливни с градом

Температура воздуха станет комфортнее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Краснодарский край летом 2021 года превратился в настоящие тропики. Регион шатает от сорокаградусной жары до суточных ливней. И пока конца природным аномалиям не предвидится.

Целую неделю в регионе столбики термометра показывают не меньше 36 градусов. И это только в тени! На солнце и того больше. 20 июля краснодарцы записали видео, на котором градусник стадиона «Динамо» показывает 42 градуса жары.

Однако природа собирается восстановить баланс, и уже начиная с четверга в регионе станет прохладнее.

- С 21 июля Кубань ожидает небольшое похолодание на 8-10 градусов. Вместе с ним придут и дожди. Осадки пройдут на побережье и в отдельных регионах вплоть до 23 числа, затем будет двухдневный перерыв, а на следующей неделе снова можно ждать новые осадки, - рассказал «КП»-Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования краснодарского территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник.

Всему виной – новый грозовой фронт. Он принесет на Кубань не только осадки, но и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Также вероятны ливни с градом.

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