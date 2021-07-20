Пляжи под Геленджиком охлаждают туманом

Пляж Геленджика Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодарском крае, в том числе и на побережье, гости и местные жители переживают очень жаркие дни. От «дикого» солнца все спасаются, как могут.

Так, в Геленджике для комфортного отдыха искусственно создают прохладу.

- На всех пляжах Геленджика установили теневые навесы и зонты, также появились бунгало. А в Кабардинке и Архипо-Осиповке на побережье установили уличное кондиционирование – систему охлаждения туманом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

Также в мэрии добавили, что рекреации гостиниц и санаториев также оснащены кондиционерами, где в пик жары можно комфортно провести время.

- У 70 % предприятий санаторно-курортного и гостиничного комплекса есть открытые бассейны с теневыми навесами и зонтами с шезлонгами. В 13 – имеются крытые плавательные бассейны, - добавили в администрации.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Краснодарский край плавится от 40-градусной жары. В регионе действует экстренное предупреждение, людей просят экономить электричество и не выходить на улицу без необходимости.