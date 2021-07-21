«Я рожаю!»: из-за пробки к Черному морю врачам пришлось принимать роды у девушки прямо в машине

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

- Я рожаю, уже нет сил! – говорила в дороге жительница Новороссийска Гуля своему мужу. Их машина в самый неподходящий момент застряла в пробке вместе с автомобилями отдыхающих, которые стремились попасть к морю.

Счет шел, казалось, на минуты. Супруг увидел наряд ППС в районе Анапского шоссе и, не задумываясь, подъехал просить помощи.

- Товарищ, полицейский! Жена рожает, мы не можем стоять, - протараторил он.

Младший сержант полиции Максим Магомедалиев и сержант полиции Кирилл Савич видели, насколько сильно загружена дорога. Они прыгнули в машину, включили сирену и велели следовать за ними.

- Полицейские экстренно сопроводили автомобиль с беременной девушкой в перинатальный центр Новороссийска. По дороге инспекторы сообщили о случившемся медикам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Семью до больницы довезли быстро, но до палаты девушка дойти уже не смогла. Роды принимали прямо в машине. Медики окружили роженицу со всех сторон, говорили как дышать, проводили необходимые процедуры. Полицейские в это время не стояли в стороне, они закатив рукава ассистировали - то каталку перевезти, то вещи принести.

- Медицинская бригада принимала роды в автомобиле на территории больничного городка. Полицейские тоже активно оказывали помощь врачам, - добавили в пресс-службе ведомства.

Стражи порядка уехали на службу только после того, как врачи перерезали пуповину и сказали: "Малыш абсолютно здоров!".

У супругов из Новороссийска родился сын. В день выписки сотрудники ППС, которые были в день родов помощниками акушеров, поздравили молодых родителей с рождением мальчика. А родственники выразили правоохранителям искреннюю благодарность за проявленную чуткость и своевременно оказанную помощь.

КСТАТИ

Кирилл Савич (один из полицейских, который экстренно сопроводил беременную девушку в роддом) в прошлом году также стал спасителей для другой семьи. Он с напарником в Восточном районе Новороссийска вывел из горящего дома супругов 32 и 24 лет, а также их 65-летнюю мать.

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