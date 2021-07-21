Дневник добровольца: Как я после наводнения дома чинил

Волонтеры приехали помочь справиться с последствиями стихии Фото: Виталий КАРНАУХ

6 июля вода в домах нескольких населенных пунктов Краснодарского края была под потолок. На утро все поняли, последствия серьезные. Люди в беде. Я понял, что медлить нельзя, надо ехать на помощь. За выходные подготовились, ранним утром в понедельник отправились. Нас, добровольных помощников, набралось немало. Люди все опытные. На счету многих - участие в ликвидации последствий затоплений в Туапсе, Крымске, станице Новокорсунской, нашего, Тимашевского района. Выдвинулись туда, где больше всего пострадали люди – район Горячего Ключа, а конкретно, - станица Пятигорская.

У многих пропала вся домашняя птица Фото: Виталий КАРНАУХ

Дорога – единственная радость

Сама Пятигорская – станица маленькая, население около тысячи человек. Из достопримечательностей лишь хорошая магистральная дорога, наверняка заасфальтированная по какой-нибудь краевой программе. Работы, помимо бюджетной, в населенном пункте практически нет (за исключением пары магазинов). Газа и центрального отопления здесь тоже нет.

По прибытию нас уже ждали в раскинутом лагере на территории местной школы в станице Пятигорской спасатели тимашевского спасотряда. Под натянутой палаткой – десятки раскладушек, посередине между ними – обеденный стол. Перекусили и сразу отправились на помощь местным, получив адрес от командира штаба.

Пострадали стратегические запасы Фото: Виталий КАРНАУХ

Смерч с горы сошел, дом приплыл к калитке

Ольге, живущей в Набережном переулке, который упирается в реку Кавярзе, на вид около пятидесяти. Живет с мужем и сыном.

– Отворите ворота, ребята, так будет удобнее выносить хлам со двора, – показывает на закостеневшие железные ворота, обросшие хмелем, которые, наверное, не открывали последние пару лет уж точно. – Все, что видите во дворе, выносите на обочину.

Среди хлама - сырые от большой воды дрова, в пустых банках, разбросанных по двору, все еще не просохла глиняная жижа, спустившаяся с гор. На обочину выносили все, что лежало во дворе хозяйки, кажется, этот хлам копился десятилетиями.

Люди начинают жить заново Фото: Виталий КАРНАУХ

– А это оставьте, это его, пусть сам разбирается, – Ольга показала на грязные компьютерные запчасти и замолчала, откинув их к порогу времянки.

На вопрос «чье» сказала, что говорит про мужа. Супруг, по ее словам, мужик падкий до алкоголя. Где он находился в тот момент, когда во дворе его дома волонтеры разбирали завалы мусора, нанесенного потоком, женщина и сама не знала. Вот будет новостью для него прощание с погребом! Почти двухметровый, по словам Ольги, подвал дополна заполонил жидкий ил, принесенный водой невесть откуда. Сверху лишь валялись застывшие и побитые друг о друга склянки.

Люди лишились всего Фото: Виталий КАРНАУХ

– Подвал-то давно открывали, – спрашиваю. Ольга смеется, говорит, что и сама забыла.

Когда работу во дворе Ольги закончили и вышли за ворота, старушка-соседка бабушка Валя вынесла трехлитровую банку холодного кизилового компота и пару кружек. Кисло-сладкое питье казалось единственным спасением в 35-градусную жару.

– Всю жизнь здесь прожил, такого никогда не было. Прям, смерч какой-то с горы сошел. За два часа затопило все. Утки перья сбросили и погибли, не смогли выжить. Задняя стена дома блочная, так она поплыла в потоке, нашел ее в огороде, - говорит еще один сосед Ольги. У него уже были волонтеры, докончить работу решил сам. – В конце улицы дом стоял в саду, а приплыл к калитке, у них там, у реки, бог знает что творилось.

Жизнь приходится начинать заново Фото: Виталий КАРНАУХ

Урожая не будет

Пока наша группа работала у Ольги, другие ребята из тимашевского отряда помогали остальным. Но позже встретились на одном адресе. Не слишком зажиточный, но и не бедный домишко внизу улицы уже просыхал от ночной воды. Его хозяева утром 6 июля вытащили всю мебель во двор; что еще прослужит – оставили, а отмокшие серванты и шкафы оказались за калиткой вместе со снесенными заборами и кучей другого хламья. Задача волонтеров здесь – собрать и вывезти ил из сараев, прочистить проход к теплицам, уровень воды в которых поднялся по самый верхний ярус.

Работа рядом с теплицами, в которых огромные дыры, не из легких. Оттуда так и несло огненным воздухом, градусов так в 50, если не больше. Большому урожаю огурцов, помидоров, кабачков с водой пришел конец. Труд земледельцев оказался напрасным. В огород откуда-то принесло течением несколько ульев с вполне еще живыми пчелами, свой дом насекомые не захотели покидать даже после потопа. Правда, ни о каком меде речи быть не может – вымыло. И ульи – туда же, за двор в общую кучу.

Мертвечиной пахнет

…Ил из сарая пришлось вынимать совковыми лопатами. Тяжеловато. И запах у него не самый приятный, тем более вкупе с вонью от мертвых домашних животных, трупы которых уже не найти под тоннами снесенного хозяйства. С обеззараживающим аппаратом по улице ходили специалисты, возможность подцепить какую-нибудь инфекцию в этих местах вполне вероятна.

К вечеру наш дневальный уже ждал в палаточном городке с казаном плова, приготовленного на костре. За ужином мы делились друг с другом впечатлениями и эмоциями. Но больше всего запомнилась старушка Валентина, угостившая холодным кизиловым компотом.

Кавярзе спустя неделю после потопа была уже обычной горной рекой. Конечно, не без шума и устремленного потока. Но глубина на всем ее станичном протяжении – не больше метра, по пояс. И это – единственное место, где можно охладиться после жаркого волонтерского дня. На берегу лежат корнями вверх сотни поваленных деревьев, их снесло бурным потоком в ночь на 6 июля.

Дни жаркие, ночи холодные

Температура ночью опустилась до 18 градусов, плед, привезенный из дома, от холода не спас. Двойная порция надетых носков тоже… Подъем на утро не самый ранний – 7:00. К девяти уже были на новом месте с лопатами. Богатому бревенчатому дому у самой реки досталось не меньше предыдущих. Его мы узнали из выпусков новостей, по ТВ показывали две машины, которыми решила поиграть природа. Дорогие джипы после наводнения оказались друг на друге. Восстановить теперь немецкую «бэху», купленную в прошлом году в автосалоне, хозяину не удастся. Зато кредит за нее платить, по его словам, все еще будет, поскольку страховая компания заявила, что это не их случай.

Вода во многих домах поднималась выше человеческого роста Фото: Виталий КАРНАУХ

– Ну, это я потом буду еще разбираться, сейчас главное из подсобки вывезти ил и обрушившуюся стену, – говорит хозяин жилья.

На это ушло полдня; ломать не строить – мощный поток снес блочную стену за считанные минуты, наполнив помещение до самого потолка. К этому времени на улице начала работать техника, трактор с огромным ковшом грузил в самосвал кучи мусора. Закончив и попрощавшись, отправились на обед. Кормили в школьной столовой рассольником и компотом.

Бизнес на большой воде

…Понадобилась волонтерская помощь и в техническом плане.

– А вы не собираетесь в город в ближайшее время, - обратился пришедший мужчина к соседу, во дворе которого мы работали на третий день. – Поеду.

– Как бы к вам сесть на хвост, дотянуть до СТО, – продолжил сосед. Но тот отказал, сославшись на шоковое состояние после ночного ЧП. Предложил посмотреть на неисправность тимашевец. В машинах он – ас. Но после получасового ковыряния в движке отечественного авто пришел к выводу, что запчасть нужно менять.

Так сейчас выглядит каждый двор подтопленной Пятигорской Фото: Виталий КАРНАУХ

Все это время по улицам ездил грузовичок с громкоговорителем: «Закупаем металлолом. Любой. Дорого». Видимо, местные (а, может, и не местные) барыги упускать момент легкой наживы не стали, ведь снесенного водой металла во дворах – хоть отбавляй.

Вместо послесловия

Представить, что пережили в ночь на 6 июля 2021 года жители станицы Пятигорской, тяжело. Все, что строилось и создавалось десятилетиями, ушло под воду. Но выйти из нее удалось только каркасам сараев, стенам домов. Мебель, техника, продовольствие – все оказалось затопленным и непригодным. Но протянуть руку помощи смогли кубанцы из разных городов и районов.

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