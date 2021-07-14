«Спасал не себя, а лодку!»: Во время наводнения в Краснодарском крае пропал капитан катера

Мужчину ищут больше недели. Фото: соцсети героя публикации.

Непогода, которая несколько дней хозяйствовала на Кубани, натворила много бед. Больше недели от ила и грязи хозяева отмывали свои подтопленные дома. Почти все, что нажито, - на выброс. Залповые ливни на побережье привели к тому, что горные реки вышли из берегов. Да не просто вышли, а буквально сносили все на своем пути - сметали машины и даже катера. Чтобы спасти имущество, владельцы рисковали своей жизнью.

Катер Андрей назвал "Капитан Дрозд".Фото: соцсети героя публикации.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в Архипо-Осиповке во время потопа пропал 47-летний капитан моторной лодки Андрей Горшков. Сам мужчина родом из Москвы. Но в последние годы жил и работал на побережье. Катал туристов на катере, вывозил отдыхающих на рыбалку в открытое море.

На судне, которому он дал имя «Капитан Дрозд», Андрей проводил большую часть своего времени. На катере и работал, и отдыхал. Потому, когда случилось наводнение, о себе капитан думал в последнюю очередь — спешил спасти транспорт.

За штурвалом судна Андрей провел большую часть своей жизни. Фото: соцсети героя публикации.

- Глубокой ночью, около 03:00 6 июля, он был на катере на реке Вулан в районе пересечения улиц Ореховая и Советская. Когда вода стала прибывать, он решил эвакуировать судно и начал движение вниз по реке в сторону моря. Больше мы его не видели... - рассказывали полицейским товарищи Андрея, которые заявили о пропаже.

Как позже выяснилось, сам катер утром 6-го числа обнаружили на побережье в районе «Назаровой дачи» в разбитом состоянии. Узнали лодку по бортовому номеру - «Р51-19МС».

Лодку нашли в разбитом состоянии утром 6 июля, а капитана - нет.

- Увидели лодку – и сразу холодом душу охватило, – признаются знакомые Андрея.

Приятели до последнего верили, что капитан находится где-то неподалеку от своего катера, но отыскать его не смогли.

- Мужчины ни на борту лодки, ни на побережье не обнаружено, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - О его местонахождении ничего неизвестно до сих пор.

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