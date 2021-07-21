На Сочи надвигается ураган

Так выглядел сочинский пляж после потопа 6 июля

Лето на Кубани в 2021 году сложное. Сорокаградусная жара сменяется ливнями и обратно, люди не успевают менять свои планы, сети не справляется с нагрузками – из-за жары начались массовые отключения света и воды.

Но начался июль с сильных ливней. В начале месяца в регионе случились масштабные подтопления. Люди до сих пор справляются с последствиями – нужно менять всю мебель в домах, делать ремонт, кому-то придется покупать новые машины. А потом установилась африканская жара. И сейчас, судя по прогнозам, ей на смену снова надвигается ураган. 22 июля в Сочи синоптики прогнозируют ливни с градом, подъем уровня воды в реках и смерчи над морем.

- До конца 22 июля и 23 июля на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с градом и грозами, а на участке Магри-Веселое есть опасность формирования смерчей, - сообщает пресс-служба администрации курорта.

Существуют риски и схода опасных селевых потоков. Все городские службы уже переведены в усиленный режим работы. Распространено экстренное предупреждение. Жителям и гостям курорта рекомендуют не выходить из своих номеров или домов в этот день, а также убрать машины от деревьев и рекламных щитов.

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Из-за природной стихии в Сочи даже закрыли все туристические маршруты, в том числе парк «Дендрарий» и канатную дорогу (далее).