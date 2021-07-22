«Хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах»: что стало с экс-министром спорта Кубани после скандала с арестом

Титулованная спортсменка сейчас возглавляет федерацию легкой атлетики Краснодарского края. Фото: goprosport.ru

За судьбой Людмилы Александровны Черновой, прославленной легкоатлетки, три года назад следила вся Кубань. Чемпионка московских Игр 1980 года была отправлена под домашний арест по сначала одному, а потом и второму уголовному делу.

НАДЕЖДА СПОРТА

Людмила Чернова (в девичестве Зенина) родилась в Норильске 30 ноября 1955 года. Но уже в подростковом возрасте переехала в Армавир. Сначала ее увлечением было плавание. А выбор в итоге она сделала в пользу легкоатлетического многоборья. В этот вид спорта ее привел и стал первым наставником и учителем заслуженный тренер Юрий Кольба. Многие дети забрасывают спорт к окончанию школьных лет, но не Чернова. Будущая чемпионка поступила в Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

Подготовка Людмилы Черновой была такой, что вскоре ее включили в олимпийскую сборную страны. начались многодневные тренировки. И эта целеустремленность скоро дала результат.

На Играх в Москве Людмила Чернова стала триумфаторов эстафеты 4 по 400 метров. Она принесла золотую медаль в копилку сборной СССР и доказала успешность кубанской школы легкой атлетики.

Дальше, как это обычно бывает, для Черновой были открыты все двери. Особенно - во власть. В 2006 году она возглавила краевой департамент по физкультуре и спорту. А через шесть лет, в 2012 году, ей доверили пост министра.

АРЕСТ

В апреле 2018 года на посту главы регионального минспорта Чернову обвинили в превышении должностных полномочий. Главе ведомства ставили в вину незаконную выдачу 886 млн рублей в 2012-2013 годах на содержание футбольной «Кубани» в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка спортивных команд по игровым видам спорта в Краснодарском крае на 2012-2014 годы».

В марте 2019 года в отношении Людмилы Черновой было возбуждено еще одно уголовное дело. Ее подозревали в незаконном субсидировании 65 млн рублей, но уже на в хоккейный клуб «Кубань» по той же краевой программе развития спорта.

В 2006 году Людмила Чернова сначала возглавила краевой департамент физкультуры и спорта, а потом и минспорта

Людмилу Чернову отправили под домашний арест. Но спустя несколько месяцев первое дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Арест по второму делу, которое в итоге тоже было прекращено, продлился до сентября 2019 года. За Черновой признали право на реабилитацию. Однако в свой кабинет в минспорта она больше не вернулась.

- Я сейчас возглавляю федерацию легкой атлетики Краснодарского края. Вот как раз сейчас нахожусь на соревнованиях для юношей до 18 лет. Очень много у нас талантливых ребят, - ответила Людмила Чернова в эксклюзивном разговоре с "КП" - Кубань". - Все у меня хорошо.

НАШИ В ТОКИО

В составе сборной России на Олимпиаде в Токио, которая стартует уже завтра, 23 июля, выступят и кубанский легкоатлет Сергей Шубенков. Мы спросили у Людмилы Черновой, каковы его перспективы на медаль.

Наш Сергей Шубенков побежит свою дистанцию 5 августа Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Знаете, как у нас говорят: "Хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах" в данном случае на медали. Ничего сейчас невозможно предсказать. Сергей - талантливый парень, - ответила чемпионка.

Людмила Чернова будет следить за выступлением наших, как и все в год падемии, по телевизору. Кстати, предварительно, Сергей Шубенков побежит свою дистанцию 5 августа в три часа ночи по московскому времени.