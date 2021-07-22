Камка на Черном море в Анапе 2021: почему цветет вода, что это такое и чем опасно

Фото: instagram.com/andreimakovozov

Камка на Черном море в Анапе 2021 уже разлетелась по социальным сетям. Фотографы снимают изумрудную воду. Социальные сети пестрят снимками с пляжей курорта.

Камка на Черном море в Анапе 2021 распустилась, когда вода прогрелась до 25 градусов. Считается, что это самая комфортная температура для цветения Кладофоры. В этом году оно началось с опережением графика на месяц. Все из-за аномальной жары. Она установилась на курорте неделю назад. За десять дней температура воды в Черном море подскочила на пять градусов!

Фото: instagram.com/andreimakovozov

Камка на Черном море в Анапе 2021 стала причиной цветения воды. За несколько дней море получило новый окрас – изумрудный. Отдыхающие с опаской восприняли такие перемены цветы, но успокоились.

Камка на Черном море в Анапе 2021 не опасна. Она даже полезна.

- При проведении химического анализа камки доказано, что она на 45% состоит из белка, на 35% из углеводов, на 10% из липидов, - рассказывали в управлении по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации курорта. - А еще она богата множеством минералов (йод, цинк, железо, кобальт, медь), содержит полный спектр витаминов. Но есть ее, конечно, не советуем, – сказали «КП» – Кубань» в мэрии Анапы.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

Отмечается, что долгое цветение камки на Черном море в Анапе 2021 делает воздух лечебным. Морская тина содержит белок и белок. Она богата йодом, цинком и медью. Такой симбиоз полезен для людей, которые лечат ревматизм, кожные заболевания и недуги желудочно-кишечного тракта. Считается, что нужно наложить тину на участки тела, которым требуется лечение.

- По прогнозам, водоросли будут цвести до начала августа или сентября, - рассказал начальник отдела мониторинга ЧС природного и техногенного характера Александр Колесник. – Сейчас для них самое благоприятное время.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

Что такое камка на Черном море в Анапе 2021?

Это обычные морские водоросли, которые содержат лечебные свойства. Поэтому они особо ценятся людьми, страдающими рядом заболеваний: от ревматизма до недугов желудочно-кишечного тракта.