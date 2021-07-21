Все оттенки Черного моря: из-за цветения водорослей вода в Анапе приобрела изумрудный цвет

Море с высоты выглядит волшебно. Фото: instagram.com/andreimakovozov

Отдыхающие на побережье наслаждаются отпуском. Вот уже который день вода прогревается до небывалых отметок. Море, словно парное молоко. В таком плавать приятно даже детям. А в Анапе тем временем фотографы один за другим штампуют шикарные кадры.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

На курорте начался сезон цветения водорослей и, как оказалось, с высоты это выглядит просто волшебно. Море не Черное, а изумрудное!

Фото: instagram.com/andreimakovozov

Фотографии были сделаны в поселке Витязево. Кажется, будто берег омывает тархун.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

- Я столько людей никогда не видел, и это несмотря на пасмурную погоду и волнующееся предштормовое море, - говорит автор снимков Андрей Маковозов. - Кстати, море цветет очень сильно и далеко от берега. Засчет чего вода и приобрела ярко-зеленый цвет.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

Стоит сказать, что в этом году фаза активного цветения началась позднее обычного. А причиной тому, как говорят специалисты, стало холодное начало лета.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

- По прогнозам, водоросли будут цвести до начала августа или сентября, - рассказал начальник отдела мониторинга ЧС природного и техногенного характера Александр Колесник.

Кстати, в мэрии Анапы водоросли называют целебными.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

- При проведении химического анализа камки (многолетние морские травы) доказано, что она на 45% состоит из белка, на 35% из углеводов, на 10% из липидов, - рассказывали в управлении по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации курорта. - А еще она богата множеством минералов (йод, цинк, железо, кобальт, медь), содержит полный спектр витаминов.

Ранее, краснодарский карикатурист высмеял ситуацию с цветением водорослей в Анапе.

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