Том ям по-кубански: в Азовском море варятся тысячи медуз

Вот так выглядит пляж в Голубицкой Фото: artocknet

В середине июля Кубань превратилась в настоящие тропики – сорокаградусная жара, ливни, комары и прочая живность не дают курортникам нормально отдыхать. Спасения нет даже в море. Азовское, например, превратилось в суп.

Фото: artocknet

Вода в море поднялась до тридцати градусов, а у берегов - полчища медуз. Они заполонили весь берег в станицах Голубицкой Темрюкского района и Должанской Ейского района. Самые крупные из них – сорок сантиметров. Из-за них люди перестают заходить в море. Но и на берегу их - тьма.

Фото: elviratom

- Корнероты - так называются эти огромные медузы, плавают на мелководье и в большей степени они обитают от Утриша до Тамани. На вид они очень крупные, внутри стрекательные клетки, которые прожигают кожу ядом. Их не нужно касаться, собирать и ловить. А ожог можно получить и от тех особей, которых выбросило на пляж. Они могут обжечь даже после смерти в течение двух-трех дней, - рассказал «КП»-Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Фото: dmitriigribov

Пока ждать уменьшения количества медуз в море не стоит. У них самый сезон. Туристы пытаются выловить их сетями, в Крыму этих желеобразных животных вывозят на свалки, но все это по-настоящему капля в море. Полностью вода очистится только тогда, когда станет прохладнее – ближе к осени.

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