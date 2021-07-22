«Сонливости не было – чувствовал шум в голове». Пенсионер, который сбил семью под Анапой, выдвинул свою версию аварии

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Жуткая авария случилась сегодня днем в селе Сукко под Анапой. Здесь иномарка на полном ходу протаранила шесть человек. Семья вместе с детьми шла по тротуару, когда со встречной полосы вылетела иномарка.

Момент страшной аварии сняла камера видеонаблюдения. Они висела на соседнем здании. На жутких кадрах видно, как инормка пересекает встречную полосу и летит в толпу туристов. Все происходит за секунду. Поэтому уйти от удара люди просто не успевают. Ударной волной их отбрасывает на несколько метров.

- По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля допустил выезд на тротуар и наезд на пешеходов, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уже известно, что в результате аварии пострадали шесть человек. Самому младшему из них всего три года. Сейчас все они находятся в больнице.

- В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали шесть человек - трое взрослых и трое детей, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

На место ЧП уже прибыл Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Они в сознании.

По словам очевидцев, водитель уснул за рулем. Только сам мужчина эту версию уже опроверг. Он заявил, что ехал на работу – в Сукко.

- Чувствовал себя неплохо. Когда заехал в Сукко, почувствовал шум в голове, но не придал этому значения. Подумал, что пройдет, – признался мужчина.

Затем он якобы потерял сознание. Очнулся, когда увидел последствия страшной аварии и людей, когда лежат на асфальте.

- Я внезапно потерял сознание. Был ли это сон? У меня не было сонливости, – ответил мужчина.

Сейчас полиция Анапы проводит проверку по факту ДТП.