Джунгли в городе: Стадион «Динамо» в Краснодаре, который собираются открыть в следующем году, затянуло травой

Фото: Евгений Таранжин, instagram.com/prostoevgeny

Территорию многострадального стадиона «Динамо» в Краснодаре, который не могут привести в порядок уже 15 лет, с коптера снял фотограф Евгений Таранжин. На кадрах видно, что сейчас за ее благоустройством, к сожалению, никто не следит: весь участок зарос сорняком. Зрительских кресел пока нет, но чистота бетонных трибун также оставляет желать лучшего. Посреди поля просматриваются укатанные техникой дороги. Местные жители рассказывают, что и на лицевой стороне входа в стадион видели несколько разбитых витражных стекол.

Фото: Евгений Таранжин, instagram.com/prostoevgeny

Напомним, что стадион «Динамо» закрыли на реконструкцию еще в 2007 году, тогда его признали аварийным. Но ремонт закончить не могут до сих пор из-за отсутствия финансирования.

Фото: Евгений Таранжин, instagram.com/prostoevgeny

На сегодняшний день на стадионе построены трибуны, облицован фасад и готова подземная парковка. При этом спортивное ядро пока не готово. По планам здесь должен еще появиться пять спортивных залов – для легкой атлетики, силовой подготовки, борьбы, самбо и бокса. Пропускная способность стадиона «Динамо» составит свыше 300 человек в смену.

Фото: Евгений Таранжин, instagram.com/prostoevgeny

Стоит отметить, что в настоящее время объявлен тендер на завершение реконструкции стадиона. В него планируют вложить еще 467 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Фото: Евгений Таранжин, instagram.com/prostoevgeny

По техническому заданию исполнитель должен благоустроить территорию, установить архитектурные формы, а также оборудовать зоны для занятия легкой атлетикой, зону с уличными тренажерами.

Сроки тоже обозначены – работы нужно завершить до 31 мая 2022 года. Возможно, к этому времени арена все-таки распахнет свои двери для первых болельщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открытие стадиона «Динамо» в Краснодаре перенесли на неопределенный срок

Реконструкция легендарной арены остановилась в 2016 году (читайте далее)

«Планы грандиозные»: стадион «Динамо» в Краснодаре получил еще один шанс

Краевые власти и спортивное общество договорились о будущем долгостроя на улице Красной (читайте далее)

Бетон и грязь: как выглядит стадион «Динамо» в Краснодаре изнутри

Его введут в эксплуатацию уже в 2022 году (читайте далее)