Это циклон-монстр! Синоптик рассказал, почему ливни и шторма захватили Сочи этим летом

Быстрые и мощные потоки воды не успевают впитываться в почву, отчего страдают реки и моря

Краснодарский край не покидают природные катаклизмы. За два летних месяца здесь случилось уже два мощных потопа. 6 июля затопило Сочи и Туапсинский район, в 20-х числах циклон вернулся. Люди не успели оправиться еще от первой природной аномалии, как тут же набросилась другая. На днях селевыми потоками унесло машину полицейского, погибла целая семья. Уровень воды в реках снова становится чрезвычайно опасным. 23 июля за 60 минут выпало 60 миллиметров осадков.

26 июля власти курорта объявили новое экстренное предупреждение по ливням с грозами Оно продлится до вечера следующего дня. «КП»-Кубань» решила разобраться, в чем проблема и почему бесконечные дожди не покидают регион.

- С начала лета над востоком Черного моря преобладала циклоническая циркуляция. И тут сработали сразу три фактора – циклонический, вынужденный и холодных фронтов. Все вместе они дают мощный циклон, который обрушился на регион. Облака мощные и достигают 12 и даже 14 километров, что очень высоко. Почти верхняя стратосфера. Они покрываются ледяной крышкой. И в этой ситуации ливневые. Когда осадки мощные и интенсивные выпадают в горах, то это не просто продолжительный процесс – он редкий, взрывной, такая вода с небес не впитывается в почву. А так быстрый мощный поток воды стекает в русла небольших рек и они тут же вздуваются. Уровень воды поднимается на пять-шесть метров и быстро достигает Черного моря. Эти ситуации понятны, - рассказывает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Одной из причин таких погодных аномалий Вильфанд называет и глобальное потепление, ведь потопы этим летом случились не только в Краснодарском крае, но и по всему миру. И если в низких широтах температура с годами повышается несильно – на 0,05 градусов за десяток лет, то в средних этот процесс происходит быстрее.

Кроме того, одним из главных факторов такого дождливого лета с точки зрения эксперта, стала конвекция, усиленная тем, что Краснодарский край окружен горами, из-за чего все воздушные массы быстро смешиваются между собой и не дают спокойной погоде взять власть в свои руки.

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