«Это была точка невозврата»: Полицейский, который с женой и дочкой погиб при наводнении в Сочи, пытался спасти семью

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Вечером 23 июля в Сочи разбушевалась непогода, за несколько часов выпала месячная норма осадков. Город снова стало топить – из берегов вышла река Мацеста.

Местный полицейский Алексей К. с семьей - женой Юлией и дочкой Ульяной, а также двумя знакомыми оказался в эпицентре стихии. Он, управляя Toyota Avensis, в какой-то момент выехал на мост, который стал точкой невозврата.

По официальным данным, «водитель допустил съезд в реку». Все, находившиеся в машине, погибли. Тело мужчины нашли на следующее утро, двух женщин на следующие сутки вместе с покореженным авто. А поиски 10-летней девочки продолжаются до сих пор. Стоит отметить, что в машине был пятый пассажир. Ему чудом удалось спастись.

Это мост, с которого рухнула в реку машина с людьми

Дело в том, что, когда Алексей заехал на тот самый мост, оказалось, что путепровод от порыва ветра завалило ветками, а вода в реке поднялась до такого уровня, что покрыла проезжую часть. Знакомый решил выйти и расчистить дорогу от палок. Но в какой-то момент его снесло потоком воды. А полицейский, как говорят местных жители, знающие ситуацию, просто хотел спасти семью. Но в тот момент шансов выжить уже никаких не было.

- Водитель, увидев как снесло потоком знакомого, стал сдавать назад на берег, чтобы не оставлять семью на мосту и выйти спасать знакомого. Но машину также забрала большая вода вместе с теми, кто в ней находился, - сообщают местные жители.

Машина превратилась в груду металла. Фото: vk.com/dtpsochi

А тем временем, парню, который вышел из машины, удалось выжить, он выплыл ниже по течению.

Стоит отметить, что погибший полицейский был на хорошем счету на службе. Коллеги выражают соболезнование родственникам жертв трагедии. Сейчас в краевом МВД готовят посмертную записку. Ее представят завтра, 26 июля.