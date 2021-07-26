Арбузы в Краснодарском крае 2021: как выбрать, чем опасны и можно ли отравиться Фото: Юлия Лоза

Сезон арбузов в Краснодарском крае наступил. Купить ягоды можно буквально везде: хочешь – на трассе, хочешь – у дома. Овощные палатки уже переполнены от арбузов.

Только местные жители недовольны. Они считают, что арбузы в Краснодарском крае 2021 опасны для здоровья. В качестве аргументов – результаты тестов на нитраты. Их в разы больше положенного.

Только арбузы в Краснодарском крае 2021 не опасны. Во всяком случае, в краевой Роспотребнадзор не поступало еще ни одного обращения, связанного с качеством ягод.

- У нас не было ни одного обращения по качеству арбузов. Хотя сезон уже начался. Не было нареканий ни на хозяйствующих субъектов, ни экстренных извещений об отравлении арбузами, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Можно ли отравиться арбузами в Краснодарском крае 2021? Пока таких случаев не было. Во всяком случае, официально. Хотя социальные сети буквально пестрили подобными сообщениями. Только официально эти случаи нигде не регистрировались.

Чем опасны арбузы в Краснодарском крае 2021? Если верить результатов тестов, которые люди публиковали в социальных сетях, то ягоды содержали большое количество нитратов. Считается, что они копят тяжелые металлы в печени и почках. Это становится причиной отравления.

Как выбрать арбузы в Краснодарском крае 2021? Чаще всего сделать это без лабораторных исследований нельзя. Но есть сразу несколько народных примет. Это наличие желтого пятна на боку, на котором арбуз лежал на грядке, ярко выраженный цвет кожуры и наличие тихого треска при сжимании.

Покупать ли ранние арбузы в Краснодарском крае 2021 – вопрос спорный. Если очень хочется ягоду, эксперты рекомендуют приобретать ее в крупных сетевых магазинах.