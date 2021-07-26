Был как дом. Футбольный клуб «Краснодар» трогательно попрощался со стадионом

Фото: скриншот видео

Футбольный клуб «Краснодар» трогательно попрощался со стадионом. Сегодня его начали сносить.

Речь идет об арене в академии «быков». Она раскинулась в центре парка Галицкого. В ближайшее время стадион сравняют с землей.

- Этот стадион стал первой домашней ареной для многих команд «горожан», – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе клуба.

Отмечается, что арена открыла двери в 2011 году. За десять лет она приняла свыше 400 игр. Это был матчи академии «горожан» разных возрастов.

Например, на этом стадионе начинали карьеру Магомед-Шапи Сулейманов и Матвей Сафонов, лидеры первой команды «быков».

За десять лет на этой арене прошли матчи минимум восьми профессиональных лиг, включая Элитный раунд Чемпионата Европы 2013 года среди игроков не старше 19 лет. Несколько лет назад эта арена была базой сборных России и Испании – «красная фурия» гостила в Краснодаре на чемпионате мира 2018 года.

- На этой арене встречались с воспитанниками «быков» легендарные бразильские футболисты Пеле и Роналдиньо, – добавили в пресс-службе клуба.

Последний матч на стадионе прошел 25 июля. В рамках ЮФЛ-1 (среди игроков не старше 17 лет) «Краснодар» разгромил столичный ФШМ – 3:0. Так академики попрощались с ареной.

В понедельник, 26 июля, клуб выпустил трогательное видео с самыми запоминающимися моментами из жизни стадиона.