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Спорт26 июля 2021 17:45

Был как дом. Футбольный клуб «Краснодар» трогательно попрощался со стадионом

Сегодня его начали сносить
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Футбольный клуб «Краснодар» трогательно попрощался со стадионом. Сегодня его начали сносить.

Речь идет об арене в академии «быков». Она раскинулась в центре парка Галицкого. В ближайшее время стадион сравняют с землей.

- Этот стадион стал первой домашней ареной для многих команд «горожан», – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе клуба.

Отмечается, что арена открыла двери в 2011 году. За десять лет она приняла свыше 400 игр. Это был матчи академии «горожан» разных возрастов.

Например, на этом стадионе начинали карьеру Магомед-Шапи Сулейманов и Матвей Сафонов, лидеры первой команды «быков».

За десять лет на этой арене прошли матчи минимум восьми профессиональных лиг, включая Элитный раунд Чемпионата Европы 2013 года среди игроков не старше 19 лет. Несколько лет назад эта арена была базой сборных России и Испании – «красная фурия» гостила в Краснодаре на чемпионате мира 2018 года.

- На этой арене встречались с воспитанниками «быков» легендарные бразильские футболисты Пеле и Роналдиньо, – добавили в пресс-службе клуба.

Последний матч на стадионе прошел 25 июля. В рамках ЮФЛ-1 (среди игроков не старше 17 лет) «Краснодар» разгромил столичный ФШМ – 3:0. Так академики попрощались с ареной.

В понедельник, 26 июля, клуб выпустил трогательное видео с самыми запоминающимися моментами из жизни стадиона.

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Академия ФК «Краснодар» прощается со стадионом
Академия ФК «Краснодар» прощается со стадионом
26 июля Академия ФК «Краснодар» прощается со своей первой домашней ареной для многих команд «горожан». С сегодняшнего дня начинается её демонтаж. Свои двери стадион Академии открыл в 2011 году и принял более 400 игр. На нём проходили матчи следующих турниров: Футбольная Национальная Лига, Второй дивизион (группа «Юг»), Молодёжное первенство РПЛ, женская Суперлига, Молодёжная лига, Юношеская футбольная лига, Элитный раунд ЧЕ-2013 U-19, Элитный раунд ЧЕ-2019 U-19, турниры памяти С. И. Вахрушева, товарищеские матчи основной команды, а также множество других матчей в рамках детско-юношеских турниров. Здесь готовились к контрольным играм футболисты сборной России и Португалии, а также проводила подготовку к матчам чемпионата мира по футболу 2018 сборная Испании. Встречались с воспитанниками «быков» легендарные бразильские футболисты Пеле и Роналдиньо. Добилась чемпионства молодёжного первенства сезона 2017/2018 молодёжка чёрно-зелёных. 25 июня на натуральном газоне стадиона состоялся заключительный матч, в котором «Краснодар»-U17 обыграл столичную ФШМ-U17 со счётом 3:0 в рамках ЮФЛ-1. Благодарим всех, кто приходил и поддерживал наши команды на стадионе Академии ФК «Краснодар»!
Спорт: ФУТБОЛ