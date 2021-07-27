280 км сплошной пробки: На Кубани летом дорога к морю занимает 7-8 часов

Добро пожаловать в Сочи Фото: Юлия БАРАНОВА

Летом через Краснодарский край транзитом к морю на автомобилях едут тысячи туристов из других регионов России. То, что твориться на трассах - страшно представить. Отдыхающие, которые решили рвануть на Черноморское побережье на машине, становятся заложниками бесконечных заторов. Это 280 км сплошной пробки! Последний участок дороги к морю занимает 7-8 часов, так как из Краснодара в Сочи автомобили едут со средней скоростью 40 км в час.

Июльские пробки по дороге к морю Фото: Юлия БАРАНОВА

В воскресный день на выезде из краевого центра заливаем полный бак. 10 утра, на улице летняя жара - 29,5 градусов. Казалось бы до Сочи совсем не далеко - 280 км скорость. Но понимаем, что дорога станет мукой – в пробке под раскаленным южным солнцем не спасает даже самый мощный автокондиционер.

Июльские пробки по дороге к морю Фото: Юлия БАРАНОВА

Быстро остаются позади станица Саратовская и Горячий ключ. Очевидно из-за жары «ракеты» тополей на горизонте кажутся кипарисами. Впереди – вожделенное море. Но добраться до него непросто.

Июльские пробки по дороге к морю Фото: Юлия БАРАНОВА

В выходной заторы с каждым часом становятся все плотнее. Через час после выезда попадаем в первую красную пробку сразу после Горячего Ключа. Скорее стоим, чем едем: 4 км за 20 минут, 1,5 км на 10 минут. Самые нетерпеливые туристы стараются объехать пробку по обочине, поднимая клубы пыли. Но сотрудники ГИБДД останавливают нарушителей.

Июльские пробки по дороге к морю Фото: Юлия БАРАНОВА

- Сотрудники ГИБДД во время летнего курортного сезона дежурят на дороге. Их маршрут патрулирования пролегает на протяжении всех трасс в Краснодарском крае, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кубани. - Особое внимание уделяется самым оживленным участкам, где идет пересечение пешеходных и транспортных потоков.

Июльские пробки по дороге к морю Фото: Юлия БАРАНОВА

Первые, еще невысокие горы постепенно обступают дорогу, и две полосы в сторону Сочи сужаются в одну. Въезжаем в Туапсинский район, когда солнце уже в зените. Навигатор разочаровывает: на преодоление оставшихся 200 км потребуется 5 часов.

Июльские пробки по дороге к морю Фото: Юлия БАРАНОВА

После моста через реку Джубга снова замираем в заторе: 4 км ползем полчаса.

А вот и традиционное столпотворение у села Дефановка, что находится в десяти километров от Джубги. Черная пробка здесь растянулась на несколько километров. Напомним, что это связано с «бутылочным горлышком», которое образуется из-за сужение полос.

В ожидании туристов Фото: Юлия БАРАНОВА

По Новороссийскому шоссе тянем 3 км за 27 минут. Водители соседних автомобилей успевают, не заглушая двигатель, накупить арбузов и дынь на ярмарке у дороге. Кто-то зависает на заправке, так как топливо в заторе заканчивается очень быстро.

Рядом с нами легковушки, заполненные пассажирами из Московской, Новосибирской, Владимирской и Псковской области. Больше всего устают от бесконечного стояния дети. Они высовывают из окон автомобилей надувные круги, представляя, что уже плывут в море.

- Поверить не могу: из Воронежа до Краснодара доехал за три часа сегодня утром, а последние 200 километров, похоже, растянутся на целый день, - сетует один из водителей.

На Сочинском шоссе 1 км едем 10 минут. И насмешкой сейчас звучит предупреждение у дороги: «Водитель, соблюдай скоростной режим!».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, где туристы встанут в пробки на пути к Черному морю.