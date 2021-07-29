«Я у ваших ног»: Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев восхитился серебром в академической гребле

Скриншот с видео instagram.com/guberniev_dmitry

Соревнования по академической гребле для женских двоек на Олимпиаде в Токио начались в 3:30. Но в это время многие не спали – наши спортсменки, выйдя в финал, подавали большие надежды. И этот заезд стал сенсационным – впервые за 17 лет Елена Орябинская из Краснодарского края и Василиса Степанова «вырвали» свою заслуженную награду. Российские спортсменки пришли вторыми и завоевали «серебро».

Заезд в прямом эфире смотрел и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он очень эмоционально комментировал происходящее и, казалось, не мог поверить в то, что девушки финишируют в тройке лидеров.

- Ребят, тут на плавании, что происходит. Гребля академическая, Орябинская и Степанова – наша двойка без рулевого. Считанные метры дистанции остаются, девчонки могут завоевать медаль. Это будет сенсация, если это случится! Они вторые! Вот это да! – возле экрана кричал Губерниев.

Спортивный комментатор опубликовал видео, на котором восхитился «серебром» в академической гребле и отметил, что эта гонка была невероятной.

- Аааааааааа!!!! Наша женская распашная двойка взяла серебро олимпиады!!!! Выдающийся успех нашей гребли академической !!! Василиса Степанова и Елена Орябинская - вы просто богини!!!!! Невероятно!!!! @row_vasena_row , @elena_oryabinskaya - я у Ваших ног!!!! – подписал Дмитрий Губерниев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Олимпиада была мечтой Орябинской – она сбылась. И Елена стала не просто участником Игр, а еще и привезет с собой серебряную медаль.

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