Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 июля 2021: названы самые зараженные города

Фото: администрации края.

Динамика прироста пока не начала снижаться, потому говорить о том, что пиковые нагрузки пройдены, пока рано. Ситуация с коронавирусом на Кубани все еще сложная, большинству зараженных, находящихся в ковидных госпиталях требуется поддержка кислородом.

Кроме того, названы города - лидеры по числу новых заболеваний за сутки. Как стало известно, в Краснодаре инфекцию выявили у 40 человек. На второй строчке антиковидного рейтинга - Горячий Ключ (+17). 10 инфицированных в Геленджике.

На Кубани запретили проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек. Но эта меня не распространяется на проведение мероприятий в образовательных организациях.

Напомним, что режим повышенной готовности на Кубани действует до 1 октября. Жители и гости региона по-прежнему должны носить маски и перчатки в общественных местах, Сохраняется требование дистанцирования - в 1,5 метра.

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