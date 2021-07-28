Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани запретили проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек. Губернатор Вениамин Кондратьев подписал изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности». Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

- Новая мера дополнит действующие ограничения, - прокомментировали в администрации.

Но запрет не распространяется на проведение мероприятий в образовательных организациях.

Напомним, что режим повышенной готовности на Кубани действует до 1 октября. Жители и гости региона по-прежнему должны носить маски и перчатки в общественных местах, Сохраняется требование дистанцирования - в 1,5 метра.

Ограничения введены в связи с ростом заболеваемости. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 58259 случаев коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 1026,5. От COVID-19 скончались 4107 человек.

Напомним, что на курортах Кубани с 1 июля 2021 года изменились правила заселения туристов в отели и гостиницы. Новые меры не касаются организаций отдыха и оздоровления детей, а также медицинских организаций.

Согласно документу, всем заселяющимся необходимо представить пакет документов, иначе отели их не примут.

С 1 июля туристы должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или сертификат о вакцинации.

Для граждан Армении, Беларуси, Киргизии, въезжающих на территорию Краснодарского края, требуется отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения, в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что чат-бот по вакцинации против COVID-19 запустили на Кубани. Он уже «знает» адреса прививочных пунктов.