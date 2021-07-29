Фото: @adk.slon

В Сочи открылся санаторий для слонов. Цирковые животные проходят в нем реабилитацию после долгих гастролей. Здравница для четвероногих артистов находится в Ахштырском ущелье, в горах по дороге в Красную Поляну. Слоны – самые большие животные на земле и санаторий у них гигантский, площадью десять гектаров.

Фото: @adk.slon

- Парк слонов в Сочи – это совместный проект российской цирковой компании Росгосцирк и сафари парка Live Vision - моя давняя 20-летняя мечта постепенно обретает реальность, - рассказал представитель одной из старейших цирковых династий России Корниловых, дрессировщик слонов Андрей Дементьев-Корнилов. - Эти слоны – цирковые животные, сейчас они проходят восстановительные процедуры, также как спортсмены.

По словам Андрея Дементьева-Корнилова, он для себя открыл тот факт, что слоны больше купаются в водоемах, когда идут дожди или принимают ванные после того, как они пройдут.

- Так приятно наблюдать, когда слониха Претти сидит в пруду и наблюдает за своей малышкой Марго, - улыбнулся дрессировщик.

Мы познакомились. Младшую слониху зовут Марго, она отметила 12-летие. Ее старшая коллега по манежу – Претти – бальзаковского возраста, ей 35 лет. Свое имя слониха получила за необыкновенно большие и выразительные глаза.

Фото: @adk.slon

Сочинским зрителям эти четвероногие артистки хорошо знакомы. Весной 2020 года в Сочинском цирке эти две слонихи и другие животные шоу «Индира» переживали карантин. Они успели выступить всего два раза, и были отправлены на самоизоляцию вместе с артистами. Хотя, шоу планировали показывать на курорте около 1,5 месяцев.

Слонихи – официально на гособеспечении, на балансе «Росгосцирка». У них отличный рацион, куда входят свежие овощи, каши и даже веточки молодого бамбука. Каждый день животных водят на прогулку и купание.

По словам Дементьева-Корнилова, возраст слонов практически совпадает с возрастом людей. Есть такие слоны-ветераны цирка, которые еще выходят на арену в 84 года. Так что до пенсии слонихам еще далеко.