В Сочинском цирке две слонихи на карантине репетируют новый комедийный номер

В Сочинском цирке на карантине находятся две слонихи и другие животные шоу «Индира». Они успели выступить всего два раза, и были отправлены на самоизоляцию вместе с артистами. Хотя, шоу планировали показывать на курорте около 1,5 месяцев.

Моменты шоуФото: Сергей Лисицын

- Это театрализованное цирковое представление, которое имеет сюжет, включает разнообразные трюки и выступление дрессированных животных с разных континентов. Режиссер-постановщик шоу народный артист России Таисия Корнилова, - рассказал «КП»-Кубань» представитель одной из старейших цирковых династий России Корниловых - Андрей Дементьев-Корнилов. – Очень надеемся, что получится показать его в Сочи летом.

Слонихи любят репетироватьФото: Сергей Лисицын

Репетиция - дело тонкоеФото: Сергей Лисицын

А пока основная труппа (более 40 человек) из Сочи уехала. Остались только дрессировщики, ветврач и те, кто занимается непосредственным уходом за животными.

У слоних отличный рационФото: Сергей Лисицын

Слонихи – официально на гособеспечении, на балансе «Росгосцирка». У них отличный рацион, куда входят свежие овощи, каши и даже веточки молодого бамбука. Каждый день животных водят на прогулку в цирковой дворик и на репетиции.

В рацион слонов входят веточки молодого бамбука.Фото: Сергей Лисицын

- Сейчас репетируем новый комедийный номер «Слон-брадобрей», где слониха будет заменять стажера барбершопа. Надеемся, что получится устроить премьеру нового номера в Сочи, поделился планами Дементьев-Корнилов.

На первый взгляд в жизни животных ничего не изменилосьФото: Сергей Лисицын

На первый взгляд в жизни животных ничего не изменилось: кормление, солнечные ванны, выход на арену. Но чувствуется, как не хватает слонихам праздника представлений, внимания зрителей и оваций.

Дрессировщики использует свободное время с пользойФото: Сергей Лисицын

Дрессировщики использует свободное время с пользой: перебирают костюмы, реставрируют реквизит и оттачивают мастерство. А животные как будто все понимают и с грустью оглядывают пустой зал.

Младшую слониху зовут МаргоФото: Сергей Лисицын

Мы познакомились. Младшую слониху зовут Марго, она отметила 11-летие. Ее старшей коллеге по манежу – Притти 35 лет. Свое имя слониха получила за необыкновенно большие и выразительные глаза.

Свое имя слониха получила за необыкновенно большие и выразительные глаза.Фото: Сергей Лисицын

По словам Дементьева-Корнилова, возраст слонов практически совпадает с возрастом людей. Есть такие слоны-ветераны цирка, которые еще выходят на арену в 84 года. Так что до пенсии слонихам еще далеко.

Возраст слонов практически совпадает с возрастом людейФото: Сергей Лисицын

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