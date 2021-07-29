Дело массажиста, посаженного на 12 лет строгача за педофилию, вернули в суд

Сергей Ершов по-прежнему будет находиться в СИЗО. Фото: Алексей Аванесян

Эта история наделала шума. Мама 5-летнего Илюши привела ребенка на логопедический массаж, а когда случайно заглянула за ширму, обомлела."Логопед" стоял у ребенка со спущенными штанами. В итоге массажист пошел под суд по обвинению в педофилии. Тройка судей в Белореченске назначила ему наказание в 12 лет колонии строгого режима.

Однако в семье отца троих детей, друзья и соседи 44-летнего Сергея Ершова не нашли весомых доказательств его вины.

Известно, что 17 февраля 2020 года ребенок перешагнул порог кабинета, лег на кушетку и примолк...

Дальше происходило что-то, что наверняка не знает никто. И у каждого действующего лица этой ситуации своя правда. Но есть общие детали, по которым суд потом будет решать судьбу Сергея Ершова, а заодно двоих его сыновей 14-ти и 10-ти лет и пятилетней дочки.

...В рабочем кабинете Ершова есть две зоны – массажная и гостевая, при желании разделяемых ширмой. По факту - это обычная занавеска, как в ванной, которая закрывает от посторонних глаз все, что происходит на кушетке. Но слышать то, что творится за ней, можно. Именно туда, за ширму, Ершов усадил мать Илюши. Ее решено было изолировать, потому что ребенок отвлекался и вертел головой. Обычно массажист кладет руку на голову ребенка, фиксируя ее. Так было и в этот раз.

Илюша закашлялся, как при попадании постороннего предмета в горло (к этой важной, как нам кажется, детали мы еще вернемся!). Это побудило мать встать и одернуть штору...

На всех допросах, включая очную ставку, Светлана в течение года твердила потом, что в тот момент увидела пенис Ершова, который он держал в руках. Рефлекторно женщина тут же задернула ширму, но через секунду пришла в себя и решительно ступила на пограничную зону. Через полчаса двор массажиста заполонили следователи и полицейские.

Но сам массажист и его адвокат доказывали, что матери ребенка просто привиделось. Она могла перепутать логопедическую баночку, надетую на пальцы массажиста, с половым органом.

Несмотря на это суд постановил приговорить Ершова к 12 годам строгача. А защитник подал апелляционную жалобу.

Вчера, 28 июля, заседание по делу Ершова наконец состоялось. Но предмета апелляции, то есть собственно жалобы адвоката, в Краснодарском краевом суде не нашли.

- Мной была подана дополнительная жалоба на приговор через суд первой инстанции в Белореченске, - пояснил адвокат Ершова Алексей Аванесян. - Однако в апелляции ее не оказалось. Назначена служебная проверка.

Краснодарский краевой суд принял решение вернуть дело в Белореченск "для устранения препятствия правосудию".

Сколько времени Сергей Ершов будет находиться в СИЗО, пока неизвестно. Обвинительный приговор в законную силу не вступил.

Напомним, "Комсомолка" разбиралась в этом непростом деле.

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Мужика посадили на 12 лет строгача, перепутав пенис с напальчником? Что на самом деле происходило в кабинете массажиста

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