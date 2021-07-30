В Краснодаре завели пять уголовных дел на уличных художников

Потом все неудачные рисунки приходится убирать коммунальщикам, чьи работы оплачивает муниципальная казна

Культурные объекты Краснодара в 2021 году заполонили граффитисты. Летом уличные художники разрисовали два памятника и двери исторических зданий. Все это нужно будет восстанавливать администрации. Мэр города заявил, что без наказания вандалы не останутся.

За рисунки в центре города сейчас возбуждено пять уголовных и 101 административных дел. Кроме того, администрация создала штаб, который будет следить за граффитистами.

- Мобильные группы будут патрулировать днем и ночью. Они есть в каждом округе, но большое внимание сейчас начнем уделять центру, там граффити-вандализм в последнее время сильно вырос, - сказал заместитель начальника управления общественной безопасности города Юрий Мельник.

За осквернение памятников есть статья. По ней осужденный может отправиться в колонию на три года или же суд взыщет с виновника три миллиона рублей. Это максимальное наказание за порчу городского имущества.

При этом красивые граффити в Краснодаре любят. Весь город так или иначе украшен многими работами современных авторов. Один из них - Георгий Куринов. Администрация поддерживает современное искусство, но оно должно быть согласованным. Также в краевом центре есть две площадки для самовыражения - на Затоне и по улице Сормовской, 216.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:

В Краснодаре появилось новое граффити по мотивам мультфильма «Космический джэм 2»

В краевом центре дали новую жизнь еще одной тусклой стене. Рисунок художники создали на Затоне возле спортивного комплекса «Олимп».

- Это граффити создано по мотивам мультфильма «Космический джэм 2». Здесь в центре нарисована звезда баскетбола Майкл Джордан и земные зверюшки во главе с кроликом Багзом Банни, - сообщили авторы из творческой студии Stenaclub (посмотреть).