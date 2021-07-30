В Краснодаре енота, пробравшегося в алкогольный магазин, выпустили на волю

Фото: кадр из видео.

Забавный случай произошел в одном из краснодарских магазинов, где продаются алкогольные напитки. Ранним утром сотрудники пришли на работу. Открыв торговую точку, обратили внимание на странный звук, доносящийся со стороны стеллажей.

Шелест был громкий - коробка, стоящая на одной из полок, качалась. Мужчины осторожно подошли к шкафу, чтобы узнать, в чем дело. Как оказалось, внутри сидел дикий енот.

Уж как он пробрался в магазин, неизвестно - все двери и окна были закрыты на ночь. Не исключено, что пушистик незаметно пробрался в помещение еще во время рабочего дня. А спрятался он в коробке. Там лежали вафли, которые он за ночь успешно заточил. На полу же валялись бутылки со спиртным - их он уронил, по всей видимости, когда забирался в коробку с лакомством.

Пребывание вкусно отобедавшего зверька запечатлели на камеру телефона. На кадрах видно, что енот был очень испуган - по всей видимости, он не ожидал быть пойманным с поличным. Но, стоит сказать, на сотрудников магазина пушистик не нападал.

- Вот по факту сидит нарушитель с вафлей! - говорит автор видео.

Далее в ролике видно, что в магазин уже прибыли спасатели

- Специалисты прибыли на место и аккуратно достали животное, - сообщает пресс-служба администрации города.

Затем в коробке они вывезли енота на открытую территорию и отпустили. Освободившись, зверек тут же рванул к ближайшим кустам, даже не поблагодарив своих спасителей.

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