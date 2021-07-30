На Кубани 320 чиновников скрыли 33 миллиона своих доходов

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Прокуратура Краснодарского края отчиталась о результатах своей работы за первое полугодие 2021 года. Правоохранители рассказали, чем завершились проверки в краевой администрации. Оказалось, что более 320 чиновников скрыли свои доходы на 33,8 миллиона рублей. А еще 38 нежилых зданий, 56 участков земли, 33 машины, банковские счета и кредитов на 41 миллион.

- Более тысячи чиновников привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, девять из них лишились своих постов из-за утраты доверия, - уточнил прокурор региона Сергей Табельский.

Также он отметил, что приоритет работы сейчас – контроль за соблюдением законов в области здравоохранения, трудового кодекса, защита экономических интересов государства и снижение административных штрафов на бизнес. За этот год погасили задолженность по зарплате в 230 миллионов рублей, в то время как общий долг составляет полмиллиарда. Большая часть долгов случилась из-за банкротства предприятий.

Кроме того, прокуратура добилась выплат семи тысячам инвалидов на 435 миллионов рублей. Среди них были и дети, которым родители покупали средства реабилитации за свой счет. В итоге государство компенсировало им эти затраты.

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