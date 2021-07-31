Фото: sbornayarossii.ru.

Батутист Дмитрий Ушаков не смог взять медали в Токио. Утром 31 июля вся Кубань, да и страна в целом держала кулачки за спортсмена из Ейска. Россияне Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков вышли в финал соревнований по прыжкам на батуте в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В квалификации Ушаков показал восьмой результат, набрав 109,485 баллов.

Таким образом, он вышел в финал соревнований по прыжкам на батуте. Но удача не улыбнулась ейскому спортсмену. Ушаков стал пятым на Олимпийских играх в Токио. Результат спортсмена – 59,600 балла.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писал, что батутист Дмитрий Ушаков с детства «жил» в спортзале. Всю неделю занимался сам, а выходные просиживал на чужих тренировках.

Имя кубанского батутиста известно во всем мире – серебряный призер Олимпиады в Лондоне, финалист трех чемпионатов мира, двукратный победитель первенства Европы, заслуженный мастер спорта России. Хотя в детстве такая будущая «звездность» ничем в Диме не проявлялась. Раве что только любовь с батутом у него приключилась буквально с первого взгляда. Да все выходные напролет семилетний паренек убегал в спортзал, где следил за чужими тренировками.

- Тренера, помню, даже выгоняли оттуда сына – мол, иди домой, маленький еще, и так в будние дни занимаешься много, - вспоминали родители спортсмена. – Куда-там – сидел день-деньской. Домой возвращается – глаза светятся, весь на эмоциях.

Тренера, у которых Ушаков занимался, сразу заметили в нем удивительную прыгучесть. А учителя – прямо-таки паталогическую страсть к хорошим оценкам, стремление все делать хорошо и помогать другим.