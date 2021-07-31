Июль отдает августу погодную чехарду: На Кубани ожидаются неожиданные температурные прыжки

Когда на побережье солнце, а в горах - дождь Фото: Юлия БАРАНОВА

Июль отдает августу эстафету погодной чехарды. Последний месяц лета принесет в регион и опасную жару и смерчи. На Кубани ожидаются неожиданные температурные скачки.

Так в начале августа в Краснодаре прогнозируют опасную жару. Температура воздуха поднимется до 40 градусов. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Днем 1, 2 и 3 августа в Краснодаре ожидается сильная жара, - уточнили синоптики. – Температура воздуха достигнет 39-40 градусов.

Напомним, что 31 июля в Краснодаре воздух прогрелся до 35 градусов.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю дает экстренное предупреждение по жаре.

- В начале августа на территории Краснодарского края (исключая Черноморское побережье) ожидается сильная жара – до +40°С, - отметил представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Он напомнил, что о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

БУДЬ В КУРСЕ

В Сочи август приносит не только рекордную жару, но и опасные природные явления. Конец лета считается временем смерчей.

- Смерч (торнадо) – это сильный вихрь, образующийся в жаркую погоду под хорошо развитым кучево-дождевым облаком и распространяющийся к поверхности земли (или водоёма) в виде гигантского тёмного вращающегося столба или воронки, - рассказали в специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

По словам синоптиков, вихрь имеет вертикальную (или слегка наклонённую к горизонту) ось вращения, его высота может составлять сотни метров (в ряде случаев 1-2 км), диаметр 10-30 м, время существования - от нескольких минут до 0.5-1 часа и более.

- Приблизившись к поверхности, смерч втягивает в себя воду, песок, пыль, а нередко и тяжёлые предметы, нанося значительные разрушения (ломая и вырывая с корнем деревья, повреждая здания, переворачивая автомобили и т.д.). Смерч проходит узкой полосой, так что непосредственно на метеостанции значительного усиления ветра может и не быть, но фактически внутри смерча скорость ветра достигает 20-30 м/с и более, - обратили внимание синоптики. - Смерч чаще всего сопровождается ливневым дождём и грозой, нередко - и градом.

В специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей среди опасных атрибутов летнего периода называют еще град, ливни и волнение моря более 4 баллов.