Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 31 июля 2021: заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает расти

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 31 июля 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает расти. По последним данным, в регионе 263 зараженных. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 59 тыс. человек. В крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

- Сейчас 104 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, шестеро – на ЭКМО, - отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 4564 человека в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 1038,9.

На курортах Кубани – активный курортный сезон. В Анапе, Геленджике, Сочи и других городах строго соблюдают эпидемиологическую безопасность.

В местах общего пользования, на железнодорожных вокзалах, в аэропорту, нанесена сигнальная разметка для соблюдения социальной дистанции. В отелях и санаториях постоянно проводится профилактическая дезинфекция. Базы приема обеспечены запасом моющих и дезинфицирующих средств, антисептиками, средствами индивидуальной защиты.

Для отдыхающих установлены диспенсеры с антисептическими средствами для обработки рук, проводится обеззараживание воздуха рециркуляторами.

В Сочи с 1 августа меняются правила заселения в объекты санаторно-курортного комплекса.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 31 июля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 54 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 31 июля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 35 человек.

Коронавирус в Сочи 31 июля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 5 человек.

Коронавирус в Геленджике 31 июля 2021

В Геленджике за последние сутки выявлены 11 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 31 июля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлен 1 инфицированный.

Коронавирус в Ейске 31 июля 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция ни у кого не подтвердилась.