Серебряную медалистку Елену Орябинскую встретили в аэропорту Краснодара с хлебом и солью

Фото предоставлено "КП"-Кубань" пресс-службой аэропорта

Серебряная медалистка Олимпиады Елена Орябинская прилетела в Краснодар. Вечером 31 июля ее встретили в аэропорту с цветами, а также хлебом и солью, и песнями под баян. А днем ей аплодировали в Москве.

Фото предоставлено "КП"-Кубань" пресс-службой аэропорта

Девушка отметила, что ради таких эмоций стоит бороться и биться, что каждое поздравление для нее ценно и искренне, и то, как встретили ее земляки – незабываемо. Также Орябинская поделилась планами на ближайшие годы.

- Для начала нужно пройти реабилитацию, восстановить силы. 13 августа буду участвовать в Чемпионате России. А через 3 года следующий олимпийский цикл. Рассчитываю теперь на золотую медаль, - смеется Елена.

Напомним, Елена Орябинская с напарницей Василисой Степановой заняла второе место в финальном заплыве двоек распашных в академической гребле. Серебро на Играх в Токио - первая награда России в этой дисциплине. Поэтому она сравнима с победой!

Елена мечтала попасть на Олимпиаду. Но мало, кто верил, что наша двойка сможет войти в тройку лидеров. У спортсменки было много травм и долгий период реабилитации. Но она взяла себя в руки и справилась.

На родной базе «Спартак» все поддерживали Орябинскую. После завоеванного ею серебра даже не пытались сдерживать эмоции. При встрече спортсмены поздравляли тренера, вместе радовались и ждали домой.

Теперь у Елены Орябинской новая мечта – еще три Олимпиады, с которых она привезет золото.

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