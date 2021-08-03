Тайны вечернего Сочи

Вечерний Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

В этом сезоне Сочи нацелен побить рекорды советских времен по числу туристов. Август – пиковый месяц сезона. Примерно с середины лета вернулось понятие, когда на пляже негде яблоку упасть. Среди самых популярных направлений отдыха в течение дня - купание в море и водные развлечения, прогулки по терренкурам с бюветами, горные походы и экскурсии. Но после захода солнца курорт необыкновенно преображается, открывая свои тайны только тем туристам, кто умеет созерцать. «КП» узнала о самых сокровенных секретах вечернего Сочи.

Вечерний Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Уважаемые отдыхающие, еще есть свободные места на экскурсию «Вечерний Сочи», - приглашают каждый вечер отправиться в увлекательное путешествие у Сочинского морского порта.

Вечерний Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

В городе Сочи темные ночи – это факт. Здесь вечер наступает гораздо раньше, чем в летней Москве или Петербурге. Солнце садится около 20:00, принося долгожданную прохладу, возвращая к жизни утомленных морем туристов и оживляя умершие от жары желания.

В свете фонарей и витрин город раскрывается по-новому. В такси зажигаются зеленые огоньки, и началось.

Вечерний Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

На улицах резко увеличивается количество красивых девушек. Высокие каблуки стучат по горячему асфальту. Ярким макияжем и броским луком «богини любви» показывают, как такси зеленым огоньком, что они свободны.

Прекрасные дамы занимают столики на верандах ресторанов. С бокалы на подносах официантов вспыхивают неоновыми звездами.

- Какой коктейль предпочитаете? Или вино? Есть органические и биодинамические.

Вечерний Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Кафе и бары летом работают без зазывал – гостей итак полным-полно. Туристы чувствуют, что заходя в южные заведения, в отличие от столичных, попадают с первой же секунды в какую-то «свою атмосферу». После первого бокала, они начинают видеть в гарсоне дорогого друга, не замечая, что в бокал чуть не долито вино или вместо органического и биодинамического – более дешевое шардоне.

Вечерний Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

К «тепленькому» туристу подсаживаются свободные красавицы, и, не опуская томный взгляд, просят заказать «капельку икры и шампанского». Музыка заведений все громче. Танцы прямо на улице.

Но, как в сказке о Золушке, в соответствии с режимом повышенной готовности, рестораны закрываются в полночь. Душа туриста требует продолжение банкета, и он садится в такси с новой знакомой, щедро раздавая чаевые. Отдыхающему невдомек, что и милый официант, и очаровательная девушка, и вежливый таксист работают вместе, чтобы раскрутить его на деньги. И если потратил 50 тысяч рублей, значит, вечер удался. Огни вечернего Сочи снова заманчиво горят.