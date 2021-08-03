5 главных опасностей водных аттракционов на Черном море

Водные аттракционы Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Туристы, когда едут в отпуск, не задумываются ни о чем плохом. Но размеренный пляжный отдых быстро надоедает, хочется острых ощущений. Сотрудники пляжа за деньги спешат удовлетворить любые прихоти туристов, предлагая катание на самых разнообразных плавсредствах. Выяснили, какие неприятности таит в себе катание на «бананах», скутерах, катерах и яхтах.

Водные аттракционы Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Такие услуги должны предоставлять только обученные, сертифицированные специалисты. Иначе проблем не избежать. Ведь были случаи, когда при буксировке катера рвался трос, а на скутере в самый неподходящий момент отказывал двигатель.

Водные аттракционы Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи сотрудники ГИМС совместно с представителями администрации города регулярно выходят в море и проверяют маломерные суда на соблюдение техники безопасности, наличие спасательного оборудования и необходимой документации.

- С начала летнего сезона на курорте составили более 120 протоколов об административном правонарушении на предпринимателей, предоставляющих услуги на воде, - предупредили в пресс-службе городской администрации.

Водные аттракционы Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Среди самых распространенных нарушений - отсутствие удостоверений на право управления скутером, ошибки при буксировании водных аттракционов, заход маломерного судна в зону купания людей.

Особую опасность представляют перегруженные плавсредства. Работники пляжей в погоне за наживой подчас берут на борт отдыхающих «без ограничений». Превышение допустимого числа пассажиров на борту может привести к трагедии.

Водные аттракционы Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Чтобы не попасть в беду, нельзя пренебрегать спасательными жилетами. Даже в спокойном море «банан» может перевернуться от ошибки капитана катера или неожиданной волны.

За нарушение предусмотрены штрафы. При неоднократном нарушении администрация города имеет право расторгнуть договор на дальнейшую эксплуатацию пляжа.

Водные аттракционы Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Напомним, что в сезоне 2021 в Сочи работает более 180 пляжей. Каждый из них, прежде всего, должен быть укомплектован необходимым оборудованием для спасения людей. В дневное время обязательное условие для работы приморской зоны отдыха - присутствие медицинского персонала и обученных матросов-спасателей. На всех муниципальных и ведомственных пляжах должны быть обозначены границы заплыва и огорожена территория для детей. Во время действия штормового предупреждения арендаторы обязаны устанавливать специальные информационные аншлаги о запрете купания и строго следить, чтобы никто из туристов не заходил в воду.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала о пяти главных опасностях активного отдыха: туризме, треккинге, рафтинге и джиппинге.