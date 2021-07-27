Депутаты Горсобрания Сочи проголосовали за запрет строительства высоток на курорте

Фото: Горсобрание

28 июля состоялась очередная сессия Горсобрания Сочи. На ней депутаты единогласно поддержали инициативу администрации курорта и приняли решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки: введены ограничения на выдачу разрешений на строительство многоквартирных жилых домов. Запрет будет действовать около двух лет, пока разрабатывается новый Генеральный план города.

Решение депутатов не допускает строительство жилых объектов, кроме индивидуальных домов и высоток, которые возводятся для восстановления прав обманутых дольщиков. Кроме того, ограничение не коснется исполнения ранее заключенных договоров комплексного и устойчивого развития территории. Не попадут под него и строения, финансируемые за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов.

Важно, что возведение нежилых объектов площадью от 1 тысячи квадратных метров теперь возможно только в рамках договора о комплексном развитии территории, предусматривающего в обязательном порядке создание социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории.

Новые требования также касаются земельных участков, расположенных под базами размещения, так как их минимальный размер для строительства гостиниц должен составлять теперь не менее 10 000 кв. м.

Также депутаты приняли решение ограничить максимальную площадь индивидуальных жилых и садовых домов до 300 кв. м, а их высоту - до 12 метров.

- Сегодня мы завершили большую, плодотворную, трудную работу, которая велась в течение года. Мы убедились, что продолжающееся жилищное строительство на территории Сочи отставало от развития социальной инфраструктуры, в особенности - хаотичное возведение многоэтажных домов. Его необходимо было остановить, - прокомментировал ситуацию председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов.

Поэтому первое решение, которое мы приняли, - об ограничении точечной застройки на территории Сочи. Таким образом, депутаты поддержали предложение главы города Алексея Копайгородского. Следующий документ, который был принят, касается градостроительного проектирования. В первую очередь в этих нормах предусматривается создание в строящихся микрорайонах инженерной и социальной инфраструктуры: новых дорог, детских садов, школ, поликлиник. И как финал - сегодня мы вынесли решение о прекращении жилищной застройки в Сочи, за некоторым исключением.

Под ограничения не попадают объекты по ранее заключенным договорам комплексного и устойчивого развития территории. Не распространяется запрет и на объекты, финансируемые за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов. В том числе строящиеся по программам переселения из ветхого и аварийного жилья.

Блок вопросов в принятом документе посвящен индивидуальному жилищному строительству - одной из болевых точек Сочи. Не секрет, что многие частные строения со временем превращались в многоквартирные жилые дома. И та работа, которая проводилась по контролю над этим незаконным процессом, требовала подведение правовой базы. Теперь площадь индивидуального жилого дома не должна превышать 300 квадратных метров, а высота - 12 метров.

Конечно, Сочи - курортный город, который требует в первую очередь развитие индустрии гостеприимства. Депутаты приняли решение, что формирование новых земель под отели будет разрешено только при условии, если площадь участка более одного гектара, чтобы была возможность создать паркинги, прогулочные зоны и другие условия, необходимые для прохождения классификации гостиниц.

Главная цель нового документа - сохранить наш город как курорт. Проект рассмотрен в профильных комитетах Городского собрания и на заседаниях территориальных депутатских групп.