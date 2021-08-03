«Назвали Ванечкой»: молодая жена-красавица родила сына мэру Новороссийска

Игорь Дяченко и его супруга Анна.

Накануне у мэра Новороссийска был особенный праздник. 54-летний Игорь Дяченко стал многодетным отцом. На свет у него появился сын.

- Да, действительно, у главы - радостное событие. Но подробнее прокомментировать не можем, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мальчик родился крепким. Его рост — больше 50 сантиметров, да и сам малыш — настоящий богатырь.

- Имя родители уже выбрали, - поговаривают в городе, где радостная новость распространилась молниеносно. - Рассматривали разные варианты, но говорят, что назвали Ванечкой. Мама чувствует себя хорошо, скорее всего, на этой неделе уже должны выписать.

Стоит сказать, что у градоначальника уже есть двое детей от первого брака. Осенью 2019 года стало известно, что мэр города-героя связал себя семейными узами вновь. Его избранницей оказалась 32-летняя руководительница одного из отделов МФЦ Анна. В близком окружении мэра говорят, что Игорь Дяченко с новой супругой очень счастлив. С ней он мечтал завести ребенка, о чем признался в интервью в апреле 2021 года директору телекомпании «Краснодар» Максиму Жмутскому. Правда, этот фрагмент был вырезан во время монтажа и не был опубликован в итоговом ролике.

- Я загадал желание и оно на подходе, - начал Игорь Дяченко, а потом все же не выдержал и, засмеявшись, признался. - У меня будет сын!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Новороссийска делит дом с бывшей женой

Пара хоть и развелась, но за бизнесвумен до сих пор числится особняк в центре города (читайте также)