На Кубани нашли останки древнего носорога

Фото: "Огни Кавказа"

В Краснодарском крае обнаружили останки древнейшего носорога. Их нашли на правом берегу в пойме реки Белой, что в Белореченском районе. Исследовать находку на место приехали специалисты музея Фелицына Кубани.

Фото: "Огни Кавказа"

- К сожалению, до нашего приезда на месте поработали копатели-любители, поэтому мы смогли найти только небольшую часть останков. В песке были фрагменты костных останков черепа, верхняя челюсть с зубами. Все кости принадлежат, судя по всему, древнему млекопитающему - род носорогов (Elasmotherium caucasicum), который обитал в плейстоценовом периоде неогена, - рассказывает Андрей Чушкин.

Фото: "Огни Кавказа"

Также специалисты проанализировали породы, из которых вымыло водой костные останки.

- На месте нашли светлую желтоватую глину с небольшими прослойками кальцита и бурыми стяжениями железа. Выше по берегу горизонт закрыт серой глиной с косой слоистостью и мощностью до 20-30 сантиметров, - уточнила старший научный сотрудник отдела природы Оксана Крицкая.

Фото: "Огни Кавказа"

Вероятнее всего, это не единственные останки носорогов на этом берегу. Археологи вернутся сюда вновь, а пока все артефакты они забрали в Краснодар для исследования. По словам экспертов, объект носит большую научную ценность.

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