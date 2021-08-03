Фото: https://t.me/kondratyevvi

Губернатор Вениамин Кондратьев выразил благодарность медикам «красной зоны». Он отметил, что нагрузка на врачей и медсестер в последние шесть месяцев колоссальная. Об этом глава региона написал в своем Telegram канале глава региона.

Фото: https://t.me/kondratyevvi

На опубликованных фотографиях – заведующий отделением анестезиологии и реанимации Олег Валерьевич Высоцкий, медсестры и санитарки «красной зоны» второй краевой клинической больницы. Это люди, которые в буквальном смысле слова вытаскивают с того света своих пациентов, не щадя себя.

Фото: https://t.me/kondratyevvi

Например, 54-летний житель Кропоткина в реанимации провел почти два месяца, в тяжелом состоянии со 100% поражением легких. Но врачи сумели сделать чудо. Мужчину выписали из больницы 11 июня. И почти через два месяца он полностью восстановился и вернулся к своему обычному жизненному ритму.

Фото: https://t.me/kondratyevvi

Вторая реанимация принимает самых тяжелых пациентов. За ними ухаживают 20 врачей и 30 медсестер. За время пандемии они спасли жизни тысячи жителей края. Хотя сами не могут поехать домой неделями, не видят своих родных.

Вениамин Кондратьев особо отметил профессионализм и самоотдачу кубанских врачей и медсестер.

Фото: https://t.me/kondratyevvi

Ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае тревожная: за сутки заболели 260 человек. 33 из них скончались от опасной инфекции. Самыми зараженным за день стали Сочи, Белореченский район, Анапа, Армавир и Темрюкский район. Здесь выявили 46,18,17 и по 16 новых случаев. Краснодар в антирейтинге оказался на шестом месте с 15 заболевшими.

На Кубани за месяц на 60% увеличилось число коек для ковидных больных. В регионе открылись пять дополнительных госпиталей для больных опасной инфекцией. Всего в крае принимают больных 26 медицинских учреждений. Из развернутых 7090 койко-мест занято 5997.