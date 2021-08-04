Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 4 августа 2021: на базе санаториев и гостиниц открыты 14 пунктов вакцинации для туристов

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 4 августа 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает расти. По последним данным, в регионе 260 зараженных. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 59,8 тыс. человек. В крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

- Сейчас 98 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, семь – на ЭКМО, - отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 4300 человека в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 1052,7.

В Краснодарском крае на базе предприятий санаторно-курортной сферы открыты 14 пунктов вакцинации для туристов. В Сочи их 4, в Анапе – 3, в Геленджике – 7.

Пионером этой работы стал пункт на базе сочинской гостиницы «Жемчужина».

Всего по краю сделали уколы уже более 18 тысяч отдыхающих из разных регионов России.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 4 августа 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 15 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 4 августа 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 17 человека.

Коронавирус в Сочи 4 августа 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 46 человек.

Коронавирус в Геленджике 4 августа 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 11 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 4 августа 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлен 1 инфицированный.

Коронавирус в Ейске 4 августа 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция ни у кого не подтвердилась.