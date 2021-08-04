Два кубанских полицейских пытали и вымогали деньги у бизнесменов из Геленджика

Отдел полиции в Геленджике. Фото: 23.мвд.рф

Все случилось в июле этого года в Геленджике. Там два оперуполномоченных полиции загородили выезд двум бизнесменам строительных компаний, вывели их из машины и избили. Затем надели наручники и увезли в отдел. Там они стали угрожать задержанным уголовными делами и требовать выкуп в 1,7 миллионов. Испугавшись, один из них сдался и обналичил с карты половину суммы. Остальные деньги он попросил у родственницы, которая послушно передала их полиции.

После этого правоохранители отпустили бизнесменов и уехали. Сейчас они объявлены в федеральный розыск, возбуждено уголовное дело.

- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. Также следствием будет дана соответствующая правовая оценка действий подозреваемых в части получения ими денежных средств, - сообщают в пресс-службе Следкома Кубани.

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