На Кубани обнаружили могилу времен войны с останками детей, женщин и стариков

Место раскопок Фото: пресс-служба администрации Темрбкского района

Крупное захоронение с останками мирных жителей времен войны обнаружили в Темрюкском районе. Там шли поисковые работы «Без срока давности», чья цель сохранить историческую память о жертвах военных преступлений.

Точное место захоронения –пустырь между лиманом Ахтанизовский и дорогой на Голубицкую.

- Могила появилась в годы Великой Отечественной войны, когда Темрюк был под оккупацией фашистов. Предположительная дата захоронения – 1943 год. Здесь обнаружены останки мирных жителей – детей, стариков и женщин, без солдат. Сколько их – неизвестно, - сказал руководитель поискового отряда «Тамань» Игорь Бордюгов.

Ранее здесь уже проходила разведка, ее делали с 2008 по 2010 год. Тогда здесь нашли останки 132 гражданских, в том числе 69 детей. Всех их перезахоронили.

В 2021 году поиски возобновились из-за уголовного дела о геноциде. При раскопках нашли 16 человек.

– Солнечная погода позволила нам найти останки еще семерых человек, среди которых трое детей. Все убитые лежат под тонким слоем земли – от штыка лопаты до полуметра. Поисковые работы будут продолжены до осени, – сказал Игорь Бордюгов.

Также он добавил, что вещей и каких-то предметов жизни того времени не обнаружено. В могилу попали только тела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Кубани нашли фрагменты истребителя и останки девяти советских воинов

В Краснодарском крае начала работу VI Межрегиональная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ». Ней участвуют 19 поисковых организаций Кубани, Адыгеи, Башкортостана, Крыма Липецкой области, Севастополя и Санкт-Петербурга (читать далее).