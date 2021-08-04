Они нас сожрут: биолог объяснил, чем опасно нашествие мух на Кубани

Так выглядят ленты против насекомых почти в каждом доме на выезде из города

Краснодар превратился в тропики не только из-за жары вперемешку с дождями. Неприятностей добавили и главные летние насекомые – мухи. Жители пригорода жалуются, что в их домах настоящее нашествие.

- Они летят просто стаями, миллионами! Только повесишь липучку, она уже полная. Они нас сожрут, - возмущается автор ролика.

Люди думают, что все дело в навозе, который привезли на соседние поля и не запахали обратно. «КП» - Кубань» решила узнать у биолога, чем опасна такая ситуация.

- Как известно, мухи – это разносчики заболеваний. В первую очередь нужно соблюдать санитарно-гигиенические условия и тогда такого нашествия не будет, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» биолог-эколог Вениамин Голубитченко.

По словам специалиста, чаще всего они возникают в таком количестве из-за разложения биоматериалов, и в теплое время года на них, естественно, садятся мухи.

- Большое количество их было, когда в Новороссийске работала птицефабрика, и там не соблюдались санитарные условия - тушки птиц вываливались на улицу. Вот из-за этого было много насекомых, - говорит Вениамин Голубитченко. - В Краснодаре тоже происходит какое-то разложение биоматериалов и следовательно размножение мух.

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