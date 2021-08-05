Директора сочинского санатория «Знание», известного на всю страну, отпустили из следственного изолятора

Дмитрий Богданов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

50-летнего директора сочинского санатория "Знание" Дмитрия Богданова отпустили из СИЗО под домашний арест. Суд заменил ему меру пресечения по настоянию адвокатов.

- Спасибо всем, кто участвует в судьбе Дмитрия, - подхватили эту новость многочисленные коллеги и друзья Богданова на его странице в соцсети.

Между тем, на прошлой неделе стало известно, что консилиум врачей не нашел состояние здоровья арестованного критическим. После этого его отправили в армавирский изолятор ждать окончания следствия.

Напомним, 50-летний Дмитрий Богданов считается одним из самых авторитетных представителей туриндустрии в России. Многие годы он возглавлял санаторий "Знание" в Сочи, был председателем комиссии в Общественном совете федерального агентства Ростуризм, вице-президентом Ассоциации отельеров АМОС (Ассоциация малых отелей Сочи).

Но несмотря на всю публичность и уважение, 30 мая его внезапно объявили в федеральный розыск. А на следующий день задержали прямо с трапа самолета и посадили в СИЗО на два месяца. Официально причиной ареста назвали обвинения в превышении должностных полномочий.

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