Рыбы в Черном море в Анапе 2021: какие бывают виды, где встретить и чем опасны

Фото: Архив "КП-Кубань" Колючая акула

Рыбы в Черном море в Анапе 2021 не радуют туристов так же часто, как медузы или водоросли. Они редко появляются рядом с пляжами. Они обитают вдали от берега, где не бывает людей, яхт и катеров.

«КП» – Кубань» выяснила, какие бывают виды рыб в Черном море в Анапе 2021. Они встречаются во время морских прогулок на катерах и катамаранах. Увидеть рыб во время обычного заплыва достаточно сложно – они просто избегают контакта с человеком.

Считается, что на побережье Черного моря можно увидеть акул. Они якобы водятся в акватории Анапы. Туристы не раз замечали их во время прогулок на яхтах. Считается, что катраны не опасны для человека. Ведь черноморские акулы питаются морской мелкотой.

Фото: Архив "КП-Кубань" Колючая акула

Чем опасны рыбы в Черном море в Анапе 2021? Спасатели советуют людям воздержаться от контакта с акулами. Предсказать поведение их банально невозможно. Проще избежать контакта и ограничиться парой кадров на расстоянии.

Где встретить рыб в Черном море в Анапе 2021? Если акулы обитают вдали от берега, то скат-хвостокол запросто может спрятаться вдали от берега. Эти животные опасны своим жалящим ударом. Так рыбы защищаются от хищников.

Только под удар может попасть любой. Скат-хвостокол обитает на небольшой глубине – под слоем песка. На него легко наступить. Внешне он похож на бугорок с узким длинным хвостом. Стоит коснуться его, как рыба начнет жалить. Так она защитит себя от опасности.

Фото: Архив "КП-Кубань" Скат-хвостокол

Рыбы в Черном море в Анапе 2021 бывают разных видов. Среди них много хищников. Например, черноморская скорпена. Они не самые частые гости на пляжах. Но нередко эти рыбы становятся добычей рыбаков на пирсах.

Внешне скорпены похожи на ершей с большим количеством иголок. Считается, что костные шипы на жабрах рыб содержат яд. Специалисты рекомендуют туристам воздержаться от контакта с этим видом рыб.