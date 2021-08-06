«В спа на электричке»: Ивлеева и Миногарова попали в настоящую кубанскую грязь

Фото: @minogarova

Настя Ивлеева, Юлия Гаврилина и Маша Миногарова оказались в настоящей кубанской грязи. Известные блогеры приехали в Крымский район и окунулись в натуральную ванну грязи вулкана Шуго, что в Крымском районе.

Фото: @minogarova

- В спа на электричке, - шутливо подписала фотографии с подружками по цеху Миногарова.

Фото: @minogarova

В Краснодарском крае девушки снимали тревел-блог «Блогеры и дороги». Они успели побывать в Адыгее, потом отправились к сухогрузу, застрявшему в Кабардинке, увидели «Римскую империю» Геленджика и сняли ролик с виноградниками. Вместе с ними на юг России приехали Джарахов и Даня Милохин.

Фото: @minogarova

Сейчас девушки уже отправились обратно по своим делам. Миногарова - в Москву, Ивлеева - в Париж, а Гаврилина - на запись нового трека.

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Перед тем, как посетить Адыгею, Настя Ивлеева и компания вела съемки в Калмыкии. По словам блогера, она уехала из края пустынь и степей с двумя выводами. Первый - сначала думай, потом говори, второй - добро победит зло. Интересно, какие выводы сделает Настя Ивлеева после посещения Адыгеи? (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ).